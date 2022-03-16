بعد زيارة قادته لأبو ظبي.. جونسون في السعودية لبحث تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إلى الرياض، وذلك بعدما استهل جولة قادته إلى أبو ظبي بهدف حث البلدين على المساعدة في خفض أسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقش مع جونسون الصراع في أوكرانيا وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

وذكرت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حضر الاجتماع، وأن السعودية وقّعت مع المملكة المتحدة مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي.

ويقوم جونسون بزيارة للخليج في إطار جهود لتأمين المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم جونسون -في تصريحات صحفية- إن رئيس الوزراء البريطاني سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا "من المهم أن يكون لدينا رد منسق لمواصلة الضغط على روسيا. إنها رسالة سينقلها رئيس الوزراء إلى جميع قادة العالم".

وكان جونسون قد صرح -قبل مغادرته لندن- بأن تبعات الهجوم الروسي "الوحشي وغير المبرر" ستكون أبعد من أوروبا، معتبرا أن ثمة حاجة لتحالف دولي جديد لتعويض تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على المستهلكين في الدول الأخرى.

كما يأمل رئيس الوزراء أن يتمكن من إقناع الرياض برفع إنتاج المملكة من النفط، بعدما أصدرت ألمانيا الأسبوع الماضي "نداء عاجلا" لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي تقودها السعودية لزيادة الضخ "لإحداث ارتياح في السوق".

ووفق مكتب جونسون، تشكل الإمارات والسعودية أكبر شريكين اقتصاديين للمملكة المتحدة في المنطقة، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 15.9 مليار دولار مع أبو ظبي و13.9 مليار دولار مع الرياض في 2020.