جونسون يزور الإمارات والسعودية لبحث ملفي النفط والحرب الروسية على أوكرانيا

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء من أبو ظبي جولة تشمل الإمارات والسعودية، تهدف أساسا إلى حثهما على المساعدة في خفض أسعار النفط في أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعقد جونسون أول اجتماعاته مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أن يسافر إلى الرياض للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).

وقال المتحدث باسم جونسون -في تصريحات صحفية- إن رئيس الوزراء البريطاني سيطلب من محمد بن سلمان إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا "من المهم أن يكون لدينا رد منسق لمواصلة الضغط على روسيا. إنها رسالة سينقلها رئيس الوزراء إلى جميع قادة العالم".

وكان جونسون قد صرح -قبل مغادرته لندن- بأن تبعات الهجوم الروسي "الوحشي وغير المبرر" ستكون أبعد من أوروبا، معتبرا أن ثمة حاجة لتحالف دولي جديد لتعويض تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على المستهلكين في الدول الأخرى.

وطالب جونسون -في بيان- العالم "بفك الارتباط بالنفط والغاز الروسيين، وإبطال مفعول إدمان بوتين على النفط والغاز"، مضيفا أن "السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد".

كما وعد جونسون بالكشف عن ملامح إستراتيجية جديدة للطاقة في بلاده الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد -لصحيفة "تايمز" (Times)- الاثنين الماضي إن جونسون سيتوجه إلى السعودية لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي، وذلك في ظل أسعار النفط المرتفعة، التي تهدد بوقوع كساد عالمي، ولا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وسبق أن أصدرت ألمانيا الأسبوع الماضي "نداء عاجلا" لمنظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" (Opec) التي تقودها السعودية لزيادة ضخ النفط "لإحداث ارتياح في السوق".