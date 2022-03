الجزيرة نت- خاص- قد لا تكون المرة الأولى التي تتعرض فيها أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، لضربات صاروخية، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لهجمات من خارج البلاد وباستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى. وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات، وقال إنها استهدفت ما وصفه بـ "المركز الإستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة للصهاينة".

وسبق أن تعرضت أربيل للعديد من الهجمات الصاروخية باستخدام صواريخ غراد خلال الأشهر الماضية، واتهمت حينها حكومةُ الإقليم جماعات شيعية موالية لطهران بالوقوف وراءها مع تبني فصائل غير معروفة المسؤولية عن هذه الهجمات.

Footage shows the effects of shockwaves from the 12 ballistic missiles that fell near Kurdistan24 main headquarters in Erbil, causing physical damage. pic.twitter.com/zVF2fAtipu

— Kurdistan 24 English (@K24English) March 13, 2022