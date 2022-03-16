تنهي حرب روسيا على أوكرانيا اليوم أسبوعها الثالث، حيث واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية من مختلف المحاور والجبهات خصوصا في العاصمة حيث دوت صفارات الإنذار منذ الصباح وسقطت صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن كييف مهمة إستراتيجية.

وفي ماريوبول الإستراتيجية المطلة على الساحل الشمالي لبحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، قالت سلطات المدينة إن البحرية الروسية تشارك في القصف وسط استمرار عمليات إجلاء المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.

كما توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -بكلمة عبر الفيديو إلى الكونغرس الأميركي- طالب فيها برد عالمي لوقف ما أسماه الرعب الروسي وفرض عقوبات جديدة على موسكو لإيقاف الآلة الحربية الروسية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم 21 من هذه الحرب:

منذ 20 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

تم تصنيع مواد أولية للأسلحة البيولوجية قرب حدودنا وهم يحاولون إزالة كل آثار البرامج البيولوجية.

يمكن أن يحصل النظام النازي في أوكرانيا على أسلحة دمار شامل لذلك بدأنا عمليتنا العسكرية الخاصة.

اضطررنا لبدء العملية الخاصة في أوكرانيا ليس لاحتلالها وإنما لمساعدة سكان إقليم دونباس.

اقترحنا على أوكرانيا سحب جنودها من المدن والعملية العسكرية تجري وفق الخطة الموضوعة مسبقا.

الأوكرانيون لم يتوقفوا عن العمليات الهجومية على شبه جزيرة القرم عبر الخلايا النائمة.

أوكرانيا كانت تستعد للحرب ضدنا وضد دونباس.

سكان دونباس عانوا من أوكرانيا واعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بسبب هذه المعاناة.

لم يكن لدينا خيار سوى العملية العسكرية الخاصة ولا ننوي احتلال أوكرانيا.

حلف الناتو تقدم إلى حدودنا ولم يكن أمامنا أي خيار سوى العملية العسكرية نتيجة لذلك.

من الأمور المهمة لنا نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها.

هدف الدول الغربية بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لنا ما زال في ذهن نظام كييف عبر عملياته الإجرامية.

لن نتخلى عن حيادية أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على النازية هناك.

سنحقق كل أهداف عمليتنا الخاصة في أوكرانيا ومستعدون للمحادثات.

الغرب يحاول زعزعة النظام الاقتصادي العالمي ويدفع أوكرانيا لمواصلة سفك الدماء من خلال تزويدها بالسلاح.

الشركات الروسية تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة والغرب وسنرد بالتأكيد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة علينا.

هدف الغرب ضرب اقتصادنا الوطني واستهداف مصالح الشعب الروسي وقد انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية.

هناك هجمات سيبرانية ضد روسيا وشبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها ضدنا وحرية الصحافة الغربية محض خيال.

أفعال الغرب مشابهة لبرامج معاداة السامية في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن الماضي ونحن لن نرضخ ولن نركع ولن نعيش برؤوس مطأطأة.

نتعهد بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات لمواجهة العقوبات

منذ ساعة

الرئيس الأوكراني أمام الكونغرس الأميركي:

نقاوم العدوان الروسي منذ 8 سنوات وروسيا لم تعتد علينا وعلى أراضينا فحسب وإنما هاجمت قيمنا وأحلامنا ورغبتنا في العيش بسلام.

تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وسيتحمل المحتلون مسؤولية جرائمهم.

روسيا أطلقت ألف صاروخ على أوكرانيا ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.

لديكم مقاتلات وأنا كررت من قبل نحن في حاجة لحماية سماء أوكرانيا.

أريد منكم فرض حزمة عقوبات جديدة لإيقاف الآلة الحربية الروسية.

أرجو أن تمارسوا ضغوطا على الشركات الأميركية لتنسحب من روسيا لوقف تمويل الحرب علينا.

إن كان إنشاء منطقة حظر الطيران غير ممكن فنحن نحتاج طائرات للدفاع عنا في الجو.

شعبنا يدافع عن قيم أوروبا والعالم.

أخاطب بايدن وأتمنى أن يكون قائدا للعالم وذلك يعني أن يكون قائدا للسلام.

القوات الروسية دمرت 117 مستشفى وأطلقت النار على 43 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان.

منذ ساعتين

وزير الخارجية التركي:

منذ 24 فبراير/شباط ونحن نجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لوقف الحرب.

تمكنا من إجلاء 15 ألف مواطن تركي من أوكرانيا ونشكر الجانب الروسي على تعاونه في هذا الأمر.

التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا مهم جدا.

المحادثات مهمة جدا للروس وللأوكرانيين وللسلام في المنطقة.

المأساة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم في أوكرانيا.

نأمل ألا تتكرر اجتماعات المسؤولين الروس والأوكرانيين إلا من أجل وقف إطلاق النار.

سأزور أوكرانيا غدا ضمن جهودنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الروسي:

نشدد على ضرورة نزع السلاح لكي تتمكن جميع فئات الشعب الأوكراني من العيش بسلام.

الجانب الأوكراني يتهرب من الحوار والتزاماته ويحاول نشر بعض الأخبار السلبية.

منذ ساعتين

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تشن هجمات على جيتومير وسومي ودونيتسك عبر مطارات في بيلاروسيا والقرم.

القوات الروسية تواصل محاصرة مدن سومي وليبدين وأختيركا.

محاولات القوات الروسية لاختراق خاركيف باءت بالفشل.

روسيا تواصل شن ضربات صاروخية وإلقاء قنابل على البنية التحتية بكييف وتشيرنيهيف.

منذ 3 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني:

نحن في حالة حرب مباشرة مع روسيا لذلك لا توجد نماذج أو خيارات أخرى في المفاوضات.

لم نعد نريد الاعتماد على إجراءات بيروقراطية بل ضمانات مباشرة وحازمة.

منذ 3 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: 40% من الوحدات الروسية الغازية دمرت أو دحرت وأي قوات ترسلها موسكو ستلقى نفس المصير.

منذ 3 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا دولة إرهابية.

نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا.

منذ 4 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة الأوكرانية:

نرفض مقترح الدولة المحايدة على غرار النمسا والسويد.

الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية التركي: سنعمل بحكم علاقتنا الجيدة مع روسيا وأوكرانيا على إيجاد حلول للأزمة.

منذ 4 ساعات

الكرملين: فكرة إنشاء أوكرانيا منزوعة السلاح بجيشها الخاص مثل النمسا أو السويد، يمكن اعتبارها بمثابة حلّ وسط.

منذ 4 ساعات

رئيسة وزراء السويد: لا نستبعد إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء الياباني: سنلغي صيغة الوضع الجاري التفضيلي الذي تتمتع به روسيا.

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: اختطاف عمدة سكادوفسك ونائبه في خيرسون جنوبي البلاد.





منذ 5 ساعات

عمدة خاركيف:

القوات الروسية استخدمت قنابل عنقودية وفراغية وصواريخ كروز وإسكندر خلال هجماتها على المدينة.

القوات الروسية نفذت أكثر من 50 غارة على المدينة يوم أمس.

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: أوضحنا مع حلفائنا لبوتين أن من المستحيل أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو في أي وقت قريب.

منذ 5 ساعات

ريا نوفوستي: الحرس الوطني الروسي يسيطر على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

السفارة الأميركية في كييف: القرم أوكرانية ولن نعترف باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد على التزامنا بتعزيز قدراتنا للتصدي لكل تهديد.

منذ 5 ساعات

رئيس الانفصاليين في دونيتسك: العملية العسكرية لاستعادة مناطقنا في دونباس ستكتمل في المستقبل المنظور.

منذ 5 ساعات

رئيس وفد التفاوض الروسي:

هدفنا من المفاوضات مع كييف لم يتغير ونحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية ومحايدة ومستقلة.

شرطنا أن تكون أوكرانيا بلدا محايدا هو بالأساس التزام مضمن في دستورها.

الجانب الأوكراني اقترح إنشاء نسخة نمساوية أو سويدية لدولة منزوعة السلاح في أوكرانيا.

عدد أفراد الجيش الأوكراني من بين القضايا التي نبحثها خلال المفاوضات.

حققنا تقدما على أكثر من صعيد في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

المفاوضات مع الجانب الأوكراني صعبة وبطيئة.

اجتثاث النازية بند مهم على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

المدعية العامة في أوكرانيا: ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا نتيجة الغزو الروسي إلى 103.

منذ 6 ساعات

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

موسكو مستعدة للبحث عن أي طرق لضمان أمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا، باستثناء توسيع حلف الناتو.

محادثات السلام مع الجانب الأوكراني ليست سهلة، لكن هناك أملا في إيجاد حل وسط.

صياغة الاتفاقات مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

منذ 6 ساعات

محادثات الناتو

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في بروكسل صباح اليوم، كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المحادثات.

وقال أوستن للصحفيين "ندعم قدرات أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ونجدد تمسكنا بميثاق حلف الناتو".

وأضاف أن الحلف تمكّن من اتخاذ قرارات سريعة، وأن أعضاءه سيبقون متّحدين بشأن أوكرانيا.

بدوره، قال الأمين العام للناتو "سنبحث التداعيات المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا وسبل ردعنا"، مشددا على وحدة المواقف بين الأعضاء.

منذ 6 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: الهجوم المضاد لقواتنا في عدد من المناطق أدى إلى تغيير جذري للوضع الميداني.





منذ 7 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني:

القوات الروسية سيطرت على وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة ماريوبول.

لم نتلق إجابات من الصليب الأحمر بشأن فتح ممرات إنسانية.

منذ 7 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية: علينا وقف فلاديمير بوتين مهما كان الثمن.

منذ 7 ساعات

الخارجية الصينية: نرفض كل أشكال العقوبات الأحادية، ونحث واشنطن على عدم الإضرار بمصالحنا وحقوقنا المشروعة.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قواتنا دمرت 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

قواتنا دمرت 128 موقعا للجيش الأوكراني، منها 7 مستودعات أسلحة وذخيرة.

دمرنا 111 طائرة حربية أوكرانية و68 مروحية و160 مسيّرة منذ انطلاق العملية العسكرية.

منذ 8 ساعات

رويترز: سلطات خاركيف الأوكرانية تعلن مقتل 500 شخص من سكان المدينة منذ بدء الحرب.





منذ 8 ساعات

الخارجية الروسية: سيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية.

منذ 8 ساعات

السلطات الروسية في القرم: نخطط لترميم خطوط السكك الحديدية والطرق الرابطة بين شبه الجزيرة وخيرسون الأوكرانية.

منذ 8 ساعات

وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ومستعدون لأي صيغ حوار بشأن ذلك.

منذ 8 ساعات

سلطات ماريوبول: القوات الروسية تستهدف المدينة بقصف من سفن حربية.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تواصل شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.

طائراتنا شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.

قواتنا المسلحة شنت ضربات ساحقة على مجموعة من القوات الروسية في مناطق مختلفة.

دمرنا 3 مقاتلات روسية من طراز "سو-34" وأسقطنا مروحية و3 مسيرات واعترضنا صاروخين.

منذ 9 ساعات

السفارة الروسية في واشنطن:

الهجمات الأميركية بفرض عقوبات جديدة لن تمرّ دون رد.

العقوبات الأميركية الجديدة تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود.

منذ 9 ساعات

السلطات الأوكرانية في مدينة زاباروجيا: قصف روسي على محطة قطار في منطقة زاباروجيا.

منذ 11 ساعة

أطلقت السفارة الروسية في واشنطن خطا ساخنا للناطقين بالروسية، ممن يتعرضون للتمييز في الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بالإجماع على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب.

منذ 14 ساعة

مسؤول بالبيت الأبيض: من المتوقع إعلان بايدن عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا اليوم الأربعاء.

منذ 15 ساعة

وزير الخارجية الأميركية: قلقون من احتمال قيام الصين بتقديم دعم مادي لروسيا أو تقويض العقوبات المفروضة على موسكو.





منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني:

تمكنا أمس من إجلاء نحو 29 ألف مواطن من خاركيف وكييف وسومي، ولكن الأمور صعبة جدا.

يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

أدعو لمزيد من الزيارات الرسمية إلى كييف والمجال الجوي لا يزال مفتوحا.

منذ 15 ساعة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين: من غير المتوقع أن يأمر بايدن بنشر قوات إضافية في أوروبا في الوقت الراهن.

منذ 15 ساعة

مخاوف أميركية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن لديه مخاوف حقيقية من أن تستخدم روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن كانت واضحة للغاية مع موسكو، وأبلغتها أنه سيكون هناك رد وتداعيات إذا استخدمت أسلحة كيميائية.

وأضاف -في تصريحات لقناة "سي إن إن" (CNN)- أن حديث روسيا عن أسلحتها النووية يعكس عدم مسؤولية، مشددا على أن الرئيس جو بايدن كان واضحا في التأكد من تجنب الدخول مع روسيا في صراع يقودنا لحرب عالمية ثالثة.

ووفقا لبلينكن، فإن هدف بوتين هو حرمان أوكرانيا من حقها في الوجود كدولة مستقلة، وعدّ مخاوف بوتين بشأن قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا أساس لها من الصحة.

وتابع "أوكرانيا لم تكن بصدد انضمام وشيك للناتو حتى قبل العدوان الروسي".

منذ 16 ساعة

وول ستريت جورنال:

الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا مقدارها مليار دولار.

المساعدات الأميركية ستتضمن أسلحة مضادة للدروع والطائرات من طرازي جافلين وستينغر.

منذ 16 ساعة

الاستخبارات البريطانية:

روسيا تسعى لاستغلال قوات غير نظامية توفرها شركات خاصة ومرتزقة من سوريا وغيرها.

روسيا تعيد نشر قواتها من مناطق بعيدة مثل المنطقة الشرقية وأسطول المحيط الهادي وأرمينيا.

استمرار الخسائر البشرية سيجعل من الصعب على روسيا تأمين الأراضي التي تحتلها بأوكرانيا.

روسيا تسعى بشكل متزايد إلى تشكيل قوات إضافية لتعزيز وتعويض الخسائر البشرية في أوكرانيا.

منذ 16 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية: بولندا طالبت حلف الناتو بإرسال مهمة حفظ سلام لمساعدة أوكرانيا.

منذ 16 ساعة

وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين: روسيا تخفف مطالبها لتفتح الطريق أمام اتفاق نووي مع إيران.

منذ 17 ساعة

زعيم الحزب الحاكم في بولندا: نحن بحاجة إلى بعثة سلام تنشط من داخل الأراضي الأوكرانية.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني:

بحثت مع نائب المستشار الألماني سبل زيادة الدعم لأوكرانيا لصد العدوان الروسي.

اتفقت مع نائب المستشار الألماني على وجوب زيادة العقوبات المفروضة على روسيا.

منذ 17 ساعة

مؤتمر صحفي لرؤساء وزراء التشيك وبولندا وسلوفينيا في كييف.

رئيس وزراء سلوفينيا:

الأوكرانيون ليسوا وحدهم فمئات الآلاف خرجوا للتظاهر دعما لهم.

نناضل ونقاتل وندافع عن حريات أوكرانيا وحرياتنا في الوقت نفسه.

منذ 17 ساعة

قررت روسيا مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا.

منذ 17 ساعة

عقوبات أوروبية

دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الأثرياء الروس، وتشمل حظر تصدير البضائع الفاخرة من التكتل، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان أعلن فيه الخطوة- إن هؤلاء الذين يمكّنون من غزو أوكرانيا يدفعون ثمنا لأفعالهم.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأميركي: