خلطت بين بايدن ووالده.. الإدارة الأميركية تسخر من العقوبات الروسية

سخرت الحكومة الأميركية من العقوبات الروسية على الرئيس الأميركي جو بايدن وساسة أميركيين آخرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الثلاثاء "أود أن أشير أولا إلى أن الاسم الكامل للرئيس بايدن هو جوزيف روبينيت بايدن الابن، لذا ربما عاقبوا والده المتوفي".

يشار إلى أن اسم والد الرئيس الأميركي هو جوزيف روبينيت بايدن الأب؛ وعليه فهو الذي يخضع الآن للعقوبات. وأضافت بساكي أنه لن يكون من المفاجئ لأحد منكم أنه لا يعتزم أحد منا القيام برحلة سياحية إلى روسيا.

وردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء قائمتها الخاصة، التي تضمنت 13 اسما لم يعد من المسموح لهم دخول البلاد.

ومن بين الذين تضمنتهم القائمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وجين بساكي، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.