مقتل مصور من شبكة فوكس نيوز أثناء التغطية في أوكرانيا

لقي بيير زاكريفسكي، المصور في شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) التلفزيونية، حتفه في أوكرانيا، بعد أن تعرضت السيارة التي كان يستقلّها لإطلاق نار، حسب ما ذكرت الشبكة الأميركية في موقعها على الإنترنت.

وكان زاكريفسكي يقوم بالتغطية مع صحفي آخر في فوكس نيوز، هو بنيامين هول، أمس الاثنين، عندما تعرضا لهجوم قرب العاصمة كييف، حسب مقطع فيديو نشر على الموقع.

وأكدت المديرة التنفيذية لفوكس نيوز، سوزان سكوت، في بيان، مقتل زاكريفسكي وجرح هول عندما أصيبت العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب كييف أمس الاثنين.

ولا يزال هول، وهو بريطاني يعمل مراسلا للمحطة لدى وزارة الخارجية، في مستشفى بأوكرانيا، وفق البيان.

وقالت سوزان سكوت إن "بيير كان مصورا حربيا غطى كل الأخبار الدولية لفوكس نيوز تقريبا من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا خلال تاريخ عمله الطويل معنا"، مضيفة أن "شغفه وموهبته في الصحافة لا مثيل لهما".

وبدأ زاكريفسكي، الذي كان مقره في لندن، العمل في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وأول أمس الأحد قتل صحفي أميركي وأصيب آخر بجروح في إربين، أحد أحياء كييف التي شهدت معارك شرسة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبرنت رونو (50 عاما) المختص في الفيديوهات الوثائقية كان يعمل لحساب "تايم ستوديوز" على مشروع يتعلق بقضايا اللاجئين على مستوى العالم، حسب ما أعلنت الوسيلة الإعلامية.

وقالت الجمعية الدولية للصحفيين إن الصحفي المصاب هو المصور الأميركي خوان أرندوندو.

وجرح أوكراني كان في السيارة نفسها مع الأميركييْن، حسب ما أعلن مسعف في الموقع الذي أصيبوا فيه.