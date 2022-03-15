كورونا.. الصين تفرض إغلاقا على 13 مدينة وإصابات قياسية في الهند وألمانيا

فرضت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاقا شمل عشرات الملايين في أنحاء البلاد مع تفاقم موجة العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية، في حين سجلت الهند وألمانيا بدورهما أرقاما قياسية في عدد الإصابات.

وأعلنت بكين تسجيل 5280 إصابة جديدة، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في اليوم السابق، في ظل تفش مقلق للمتحور "أوميكرون" في أنحاء البلاد.

وباتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل اليوم الثلاثاء، بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى، علما أن البلاد سجلت حوالي 15 ألف إصابة هذا الشهر.

وتؤكد بيانات رسمية أن حوالي 80% من الأشخاص من تلك الفئة العمرية تلقوا جرعتين من اللقاح، لكن بكين تراقب بقلق الوضع في هونغ كونغ، حيث يُسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم بسبب انخفاض نسبة الملقحين بين السكان الأكبر سنا.

وتعيد مشاهد الأحياء المغلقة وتهافت السكان في عدة مدن على شراء المستلزمات وتطويق الشرطة مناطق معيّنة إلى الذاكرة المراحل الأولى من الوباء، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019 قبل أن تتراجع حدّته في معظم أنحاء العالم.





الهند وألمانيا

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 43 مليون حالة بعد تسجيل 2568 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع إلى 515 ألفا و974 بعد تسجيل 97 وفاة جديدة.

وفي ألمانيا، سجلت السلطات اليوم ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات الأسبوعي، وذلك قبل أيام من تخفيف مزمع لقيود مجابهة الجائحة.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية نحو 200 ألف إصابة جديدة، أي بزيادة قدرها 42 ألفا على الأسبوع الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 17.4 مليونا.

وتسعى الحكومة هذا الأسبوع إلى إقرار قانون تيسيري من شأنه أن يخفف بشكل كبير من القيود في جميع أنحاء ألمانيا، علما أن العمل بالقانون الحالي ينتهي السبت المقبل.