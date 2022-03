واشنطن- مثّل تركيز الولايات المتحدة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية توجّها جيدا بالنسبة لبكين والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ بعدما أصبح إحدى القضايا النادرة التي يتفق عليها سياسيو الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة.

وعشيّة الهجوم الروسي على أوكرانيا التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني في بكين، حيث أُعلن بعدها بوقت قصير عن شراكة "بلا حدود" بين الدولتين.

وتضمن الإعلان وقوف الصين وروسيا "جنبا إلى جنب في رفض توسّع الناتو في أوروبا"، ومعارضة بناء التحالفات الأميركية في آسيا على غرار تحالف (أوكوس) و(كواد)، واتفق الطرفان على أن دعوات تعزيز الديمقراطية ما هي إلا مؤامرة غربية.

وأربك موقف الصين "الرمادي" من الهجوم الروسي على أوكرانيا، دوائر صنع السياسة الخارجية الأميركية. وضاعفت التقارير عن طلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين لتعويض خسائرها من العقوبات والمعارك، من حساسية حسابات موقف بكين تجاه الأزمة الأوكرانية، مع تهديد أميركي غير مسبوق، كما ظهر في ردود أفعال إدارة الرئيس جو بايدن، حتى الآن.

ترى يون صن، خبيرة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادي بمعهد "ستيمبسون (Stimpson) أن نجاح روسيا في تشتيت انتباه واشنطن بعيدا عن منطقة المحيطين الهندي والهادي باتجاه أوروبا، يُعد خبرا جيدا للصين؛ حيث سينخفض الضغط الأميركي عليها.

ولكن بكين، كما تقول صن للجزيرة نت، تحتاج إلى توازن دقيق من أجل الحفاظ على علاقتها المهمة جدا بأوروبا الصديقة، وهو أمر يشكل تحديا كبيرا لصانعي السياسة الصينيين.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين، إذ كشف تقرير لهيئة الجمارك الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري عام 2021 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين إلى 828 مليار دولار، منها 518 مليارا عبارة عن صادرات صينية، مقابل 310 مليارات قيمة الواردات الأوروبية.

وفي العام ذاته، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين وروسيا نحو 146 مليار دولار، منها 67 مليارا قيمة الصادرات الصينية، مقابل واردات روسية بقيمة 79 مليار دولار، أغلبها من النفط والغاز الطبيعي.

وإزاء ذلك، ترى الخبيرة يون صن أنه "لا يمكن لإدارة جو بايدن الضغط على الصين لإضعاف أو تحجيم علاقة بكين بموسكو".

من ناحية أخرى، يقول الأستاذ المتخصص بالشؤون الصينية بالجامعة الأميركية في واشنطن، جون كاليبريس، إن الصين "تكافح للتوفيق بين مصلحتها في الحفاظ على شراكة قوية مع روسيا من جانب، ولكي تظل ملتزمة بقواعد وأعراف النظام الدولي الحالي الذي تواصل الاستفادة منه بشدة خاصة من خلال علاقاتها الاقتصادية الضخمة بأوروبا والولايات المتحدة، من جانب آخر".

وتُعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بحجم تجارة بلغ العام الماضي 756 مليار دولار، منها 576 مليارا صادرات صينية، مقابل 180 مليارا من الواردات الأميركية.

من ناحيته، اعتبر ريتشارد هاس، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية، أن الرئيس الصيني في مواجهة لحظة مفصلية لوضع بلاده على الطريق الصحيح ضمن الجماعة الدولية.

وغرّد هاس بأن "تقارير تشير إلى أن الرئيس الروسي بوتين طلب من الرئيس الصيني مساعدات عسكرية، ولو وافقت بكين على ذلك، فقد يعني أنها ستعرّض نفسها لعقوبات كبيرة وتجعل نفسها دولة منبوذة. أما إذا رفضت، فمن شأن ذلك أن يُبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة والغرب. إنها لحظة حاسمة للرئيس شي والصين وللقرن الـ21".

