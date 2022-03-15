عبد اللهيان يؤيد تأخير محادثات فيينا ولافروف: روسيا لا تضع عراقيل أمام العودة للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التأخير في محادثات فيينا يحقق مصلحة لبلاده، فيما نفى نظيره الروسي سيرغي لافروف أن تكون بلاده وضعت عراقيل أمام العودة للاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف بموسكو، أوضح عبد اللهيان أن "التأخير في محادثات فيينا يخلق أرضية للحفاظ على مصالحنا".

وقال الوزير الإيراني إنه ليست هناك صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تؤيد استئناف الاتفاق النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن، وتنتظر أن ترفع واشنطن العقوبات عن طهران.

وأضاف "ليس صحيحا أن روسيا تعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني".

طلب ضمانات

وكانت روسيا طالبت في وقت سابق بضمان استمرار تجارتها مع إيران، وألا تتأثر بالعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

واعتبرت موسكو أن العقوبات الغربية عليها أصبحت حجر عثرة أمام إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية عام 2015.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء إن روسيا حصلت على ضمانات أميركية مكتوبة بأن العقوبات المفروضة حاليا على روسيا لن تطال التعاون النووي مع إيران، بما في ذلك منشأة بوشهر.

وتناولت المباحثات بين وزيري خارجية البلدين الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية على إيران وروسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني "ناقشنا العقوبات المفروضة على بلادنا، ولا تأثير لأحداث أوكرانيا في علاقاتنا مع موسكو".

وكشف لافروف عزم بلاده توقيع اتفاقية مع إيران تحدد مبادئ تعاوننا على الساحة الدولية.

وأضاف "اتفقت مع نظيري الإيراني على تجاوز تأثير العقوبات الغربية والمعايير المزدوجة".

موقف الكرملين

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترى حاليا أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار العودة المحتملة للاتفاق النووي مع إيران عند التعامل مع العقوبات التي فرضت على موسكو.

وقال بيسكوف إن العقوبات المفروضة على روسيا تؤثر بشكل مباشر على مصالحها مع عودة العمل بالاتفاق النووي.

ولفت إلى أنه يجب عدم تهميش هذا الاعتبار، مشيرا إلى أن هذا هو موقف روسيا المعروف تماما لدى الولايات المتحدة.

وأكد بيسكوف أن مسألة استمرار المحادثات حول ما يتعلق بالاتفاق النووي أمر مهم للغاية بالنسبة لروسيا.