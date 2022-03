طفل كل ثانية يتحول إلى لاجئ.. أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من الحرب وموسكو تفتح 9 ممرات إنسانية

أعلنت الأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- أن عدد اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا تجاوز 3 ملايين لاجئ حتى صباح اليوم، في حين قالت كييف إن اتفاقا أُبرم مع الروس على فتح 9 ممرات إنسانية.

وقالت منظمة الهجرة الدولية -في بيان- إن "أكثر من 3 ملايين أوكراني فرّوا من وطنهم منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي".

من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليونين و808 آلاف و792 لاجئا أوكرانيا عبروا إلى الدول المجاورة.

وحسب بيان للمفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 فبراير/شباط الماضي (تاريخ بدء الهجوم الروسي) و12 مارس/آذار الجاري.

وأكد البيان أن مليونًا و720 ألفًا و227 لاجئا، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، عبروا إلى بولندا، و255 ألفا و291 وصلوا إلى الأراضي المجرية.

وانتقل اللاجئون الآخرون إلى سلوفاكيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وبيلاروسيا ودول أخرى في أوروبا.

وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا إذا تفاقم الوضع.

We have now reached a mind-boggling 1.5MILLION children who have been forced to flee #Ukraine. That's around 55 children every minute of this war. Or very close to one child becoming a refugee every single second since war started!! 😔 pic.twitter.com/3mmrnvGnbl

— James Elder (@1james_elder) March 15, 2022