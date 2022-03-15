القاهرة- على مدى الأيام الماضية تواصلت في مصر الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، بخاصة الغذائية منها، التي لا يستطيع المواطن محاربتها بالاستغناء كما تنصح وسائل الإعلام القريبة من السلطات.

فبعد الارتفاع المتزايد في أسعار عدد كبير من السلع، جاء الدور على البانيه (صدور الدجاج المخلاة من العظم) الذي بلغ سعره أرقاما قياسية، تراوح بين 90 و130 جنيها للكيلو.

وتصدّر وسم "كيلو البانيه" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعض الوقت، وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل بين الغضب والسخرية التي أضحت أبرز وسائل المواطنين في التعبير عن عجزهم المتزايد في مواجهة موجات الغلاء التي لا تتوقف، في حين دعا آخرون للابتعاد عن "البانيه" وشراء الدجاجة كاملة لتوفير المصروفات.

كيلو البانيه وصل ل ١٠٠ جنيه ،

كيلو الفراخ البيضه وصل ل ٤٥ جنيه

كيلو الفراخ البلدي وصل ل ٦٥ جنيه

طبق البيض ٦٠ جنيه ..

الفراخ ، حد ليه شوق ف حاجه 🥴 pic.twitter.com/rrEOzZgiYQ — Ahmed EL Amawy ( العماوي ) (@ahmadelamawy) March 13, 2022

كيلو البانيه pic.twitter.com/3kvA3DC9FH — زرزور بتاع الشعشاعات (@zar__zor) March 15, 2022

1 دينار كويتي = كيلو بانية

1 يورو = نص كيلو بانية

1 جنية = كيس تحط فيه البانية — عبدالعزيز زغلول (@gdlpWtQT2WcTuNN) March 15, 2022

#صباح_الخير #صباح_السعاده علي الجميع بمناسبه غلاء الأسعار وغلاء #كيلو_البانيه الي أصبح ترند علي #تويتر حضرتكم ممكن تشتروا فارخه 2كيلو ب70جنيه وافصلوا الصدره واعملوها بانيه وتبقي استفاده من النحيتين شويه تفكير الامر يتحل. #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله #حاربوا_الغلاء_بالاستغناء — mohamed lbrahimمحمد إبراهيم (@1mohamedlbrahim) March 15, 2022

الي بيتكلم عن سعر كيلو البانية بكام ؟ عيل عبيط واهبل

طب قولي تمن الامان الي انت عايش فيه يساوي كام ايام ما كان ابوك وعمك شايلين سكاكين المطبخ علشان يامنو بيوتهم يا عيل خرء في 2011 الله يلعنك ويلعن كلاب مرسي العياط#مصر بخير وعايشين في امان الله اشكروه — احنا مع روسيا 🇷🇺❤ #IStandWithPutin (@FoxySam9) March 13, 2022

ليس الوحيد

ارتفاع سعر "البانيه" ربما يعني إلغاء طبق جديد من مائدة طعام كثير من الأسر المصرية بخاصة الموظفين والعمال، ليلحق باللحوم التي تحولت إلى صنف موسمي، لا يقدم إلا في المناسبات، حسب ناشطين.

وبينما يعدّ البانيه من الأصناف المتميزة لدى المواطن المحدود الدخل في مصر، فإن المواطن المصري أصبح يعاني حتى في الحصول على الوجبات الشعبية، مثل الفول والطعمية والكشري في ظل ارتفاع أسعار مكوناتها، وعلى رأسها الزيت والأرز والمعكرونة، وحتى الخبز "غير المدعوم" الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 50% الأسبوع الماضي.

وحسب وكلاء لعدد من شركات مطاحن الحبوب وأصحاب المخابز ومحلات المخبوزات، فإن سعر طن قمح الدقيق السياحي واصل ارتفاعه ليصبح 10 آلاف جنيه (نحو 635 دولارا) وهو النوع الذي يستخدم في إنتاج الخبز البلدي والنواشف، وارتفع ثمن الدقيق الفاخر الذي يستخدم في إنتاج "الفينو" الخاص بالمدارس والمخبوزات الأخرى إلى 11 و12 ألف جنيه (765 دولارا).

محاولات حكومية

ورغم المحاولات التي تتحدث عنها السلطات المصرية للسيطرة على الأسعار، فإن ما يتحدث عنه مصريون يشير إلى عدم فاعليتها، حيث يستمر ارتفاع الأسعار، بخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك المنتجات الغذائية.

وأطلقت وزارة التموين المصرية سلسلة من المعارض تحت عنوان "أهلا رمضان" في أغلب محافظات مصر، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وحسب تصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبد المنعم خليل، فهناك ما يقرب من 6 آلاف منفذ لمعارض أهلا رمضان و1300 مجمع استهلاكي في وجه قبلي والإسكندرية والقاهرة الكبرى بجانب مشاركة 1250 فرعا من السلاسل التجارية المختلفة و500 فرع لجمعيات في القرى والنجوع وغيرها من المنافذ الأخرى.

وأشار خليل إلى أن الوزارة ستطلق أيضا سيارات متنقلة تجوب جميع قرى ونجوع مصر لمدّها بالسلع الأساسية، مؤكدا أن التخفيضات في المعارض تبلغ 25% بأسعار ما قبل جائحة كورونا.

كما أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لمدة 30 يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتقول إنها ستوفر جميع مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تبلغ 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.