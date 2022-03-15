سياسة|مصر

صنف جديد يصعُب على محدودي الدخل.. سعر "البانيه" يثير سخرية المصريين وغضبهم

An Egyptian chef in the "We are with You" campaign, wearing protective gloves and a face mask, grills chicken, part of nutritious meals delivered to medical staff at hospitals struggling with the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Cairo, Egypt July 1, 2020. Picture taken July 1, 2020. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الدجاج ارتفع سعره مع مواد غذائية أخرى في الفترة الأخيرة بمصر (رويترز)
عمرو جمال
15/3/2022

القاهرة- على مدى الأيام الماضية تواصلت في مصر الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، بخاصة الغذائية منها، التي لا يستطيع المواطن محاربتها بالاستغناء كما تنصح وسائل الإعلام القريبة من السلطات.

فبعد الارتفاع المتزايد في أسعار عدد كبير من السلع، جاء الدور على البانيه (صدور الدجاج المخلاة من العظم) الذي بلغ سعره أرقاما قياسية، تراوح بين 90 و130 جنيها للكيلو.

وتصدّر وسم "كيلو البانيه" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعض الوقت، وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل بين الغضب والسخرية التي أضحت أبرز وسائل المواطنين في التعبير عن عجزهم المتزايد في مواجهة موجات الغلاء التي لا تتوقف، في حين دعا آخرون للابتعاد عن "البانيه" وشراء الدجاجة كاملة لتوفير المصروفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليس الوحيد

ارتفاع سعر "البانيه" ربما يعني إلغاء طبق جديد من مائدة طعام كثير من الأسر المصرية بخاصة الموظفين والعمال، ليلحق باللحوم التي تحولت إلى صنف موسمي، لا يقدم إلا في المناسبات، حسب ناشطين.

وبينما يعدّ البانيه من الأصناف المتميزة لدى المواطن المحدود الدخل في مصر، فإن المواطن المصري أصبح يعاني حتى في الحصول على الوجبات الشعبية، مثل الفول والطعمية والكشري في ظل ارتفاع أسعار مكوناتها، وعلى رأسها الزيت والأرز والمعكرونة، وحتى الخبز "غير المدعوم" الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 50% الأسبوع الماضي.

وحسب وكلاء لعدد من شركات مطاحن الحبوب وأصحاب المخابز ومحلات المخبوزات، فإن سعر طن قمح الدقيق السياحي واصل ارتفاعه ليصبح 10 آلاف جنيه (نحو 635 دولارا) وهو النوع الذي يستخدم في إنتاج الخبز البلدي والنواشف، وارتفع ثمن الدقيق الفاخر الذي يستخدم في إنتاج "الفينو" الخاص بالمدارس والمخبوزات الأخرى إلى 11 و12 ألف جنيه (765 دولارا).

محاولات حكومية

ورغم المحاولات التي تتحدث عنها السلطات المصرية للسيطرة على الأسعار، فإن ما يتحدث عنه مصريون يشير إلى عدم فاعليتها، حيث يستمر ارتفاع الأسعار، بخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك المنتجات الغذائية.

وأطلقت وزارة التموين المصرية سلسلة من المعارض تحت عنوان "أهلا رمضان" في أغلب محافظات مصر، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وحسب تصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبد المنعم خليل، فهناك ما يقرب من 6 آلاف منفذ لمعارض أهلا رمضان و1300 مجمع استهلاكي في وجه قبلي والإسكندرية والقاهرة الكبرى بجانب مشاركة 1250 فرعا من السلاسل التجارية المختلفة و500 فرع لجمعيات في القرى والنجوع وغيرها من المنافذ الأخرى.

وأشار خليل إلى أن الوزارة ستطلق أيضا سيارات متنقلة تجوب جميع قرى ونجوع مصر لمدّها بالسلع الأساسية، مؤكدا أن التخفيضات في المعارض تبلغ 25% بأسعار ما قبل جائحة كورونا.

كما أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لمدة 30 يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتقول إنها ستوفر جميع مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تبلغ 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

 

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي