سرّ التوقيت وضخامة الإنفاق.. إغلاق مسجد الحسين يثير الجدل بمصر

القاهرةـ أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية غلق مسجد الحسين لتطويره، موجة شكوك وهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان، قابله دفاع من جانب مؤيدي السلطة الذين قالوا إنها تحقق إنجازات بكفاءة لا ينقصها سوى حسن التعريف والترويج لهذه المشاريع، وإنها لا تحسن كذلك اختيار توقيت وكيفية الإعلان عن الإنجازات، مما يضعها -عند الإعلان عنها- في مرمى النقد والسخرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف مؤخرا غلق مسجد الإمام الحسين وسط القاهرة مؤقتا، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطويره من إنهاء أعمالها بسرعة. وخلا الخبر الذي حمله للصحف ووسائل الإعلام بيان رسمي من الوزارة، من تفسير لسر اختيار التوقيت قبل شهر رمضان، ولا سيما أن مسجد الحسين والمنطقة المحيطة به تشهد أجواء رمضانية مميزة كل عام، تضعها في الصدارة بين مناطق مصر في هذه الأوقات.

ودون جدوى، حاول مراسل الجزيرة نت التواصل مع المهندس نيازي سلام رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مساجد" التي قيل إنها تتولى الإشراف على التنفيذ، وأفاد أحد العاملين بالمؤسسة -رافضا الكشف عن اسمه- بأن القرار ليس بجديد، وأن المؤسسة مجرد وسيط للتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تقوم بتطوير عدة مساجد تخص أهل البيت في مصر.

وأشار إلى بروتوكول جرى توقيعه في يناير/كانون الثاني الماضي بين محافظة القاهرة والمؤسسة لتطوير مسجد الحسين، موضحا أن عملية التطوير ستشمل معالجة أساسات وجدران المسجد، وتطوير أنظمة الكهرباء والمراقبة والصوت والتكييف والإنذار والإطفاء والمياه والصرف، وكذلك معالجة التربة المحيطة بالمسجد.

وجاء في بيان الأوقاف أنه "في إطار اهتمام الدولة بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، جرى غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة مؤقتا، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير".

التوقيت والتكلفة

وتوجهت الأوقاف بالشكر والتقدير لما يبذله مسؤولو الهيئة من جهد في تطوير مساجد آل البيت، مع التأكيد على أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة فيه، دون تحديد موعد، غير أن البيان أشار لنقطة أخرى أثارت الجدل على هامش الجدل الدائر أصلا بخصوص التوقيت، تتعلق بمبلغ الإنفاق الضخم الذي يصل إلى 150 مليون جنيه (أكثر من 10 ملايين دولار).

وأثار القرار غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم عن سر التوقيت قبل شهر رمضان في حال عدم الاضطرار لذلك أو وجود مخاطر تتطلب صيانة عاجلة للمسجد.

كما ربط بعضهم بين قرار إغلاق المسجد قبل شهر رمضان وبين استمرار تشدد وزارة الأوقاف في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خاصة مع ما تشهده البلاد منذ فترة طويلة من تجمعات فنية واجتماعية عدة، كما تراجعت تلك الاحترازات في العديد من دول العالم.

وزارة الأوقاف تعلن إغلاق مسجد الحسين إغلاقاً كلياً لأعمال الصيانة و الترميم حتي إنتهاء عيد الفطر المبارك

اظن التوقيت متعمد ومقصود عشان الناس متروحش تصلى وتتزاحم فيه

زى السنه اللى فاتت اغلقوا المسجد فى رمضان كله للتطوير والتجديد pic.twitter.com/3rnmFLJ5dp — sanaa alsayed (@santa99_sanaa) March 12, 2022

تريد أن تطور مسجد الحسين بالقاهرة، فترصد لذلك 150 مليون (ليه؟)، فألا يوجد وقت مناسب تغلق فيه المسجد بهدف التطوير سوى شهر رمضان؟

لقد ارتبط النقل الاذاعي لصلاة الفجر في أذهاننا بشهر رمضان، وقرآن الفجر بمسجد الحسين، والصلاة بصوت الشيخ أحمد فرحات إمام المسجد. — سليم عزوز (@selimazouz1) March 13, 2022

غلق مسجد الامام الحسين رضى الله عنه وأرضاه

اهل البيت الكرام

للترميم إلى نهاية شهر رمضان الكريم

وهو دة وقتو!!!!!!!

(جدى 😔) — 🇦🇹Χαλεδ Μουσταφά μοηαμεδ (@khldmosmohamdy) March 12, 2022

بمناسبة شهر رمضان مسجد سيدنا الحسين هيتقفل طول الشهر بحجة الصيانة !!

توقيت غريب ومريب — Nagwa (@Nagwa_RD) March 12, 2022

الهي ينكد عليكم يا بعدا .. بيتفننوا في تعكير حياة الناس!. https://t.co/S0OWNLC5xZ — Nabila Elsayed (@Nabila_Lawyer) March 12, 2022

لسه بقي علشان التجديد ولا ايه وبعدين قفلين مسجد سيدنا الحسين افتحوا السيده زينب والسيده نفيسه خصوصا كورونا طلعت فيلم وكل الدول رفعت الاجراءات الاحترازية افتحوا المساجد علشان احنا زهقنا محتاجين شوية ايمانيات وروحانيات كفاية القرف اللي شايفنه بسبباكم https://t.co/vejkNjV3f3 — 🎤Asmaa Radwan (@asmaaradwana) March 13, 2022

في المقابل، دافع مغردون عن قرار الحكومة بالقول إن المساجد كلها مفتوحة حول الحسين لمن أراد الصلاة، وإن مسجد الحسين ضمن خطة الترميم منذ شهور، وإن المساجد بالفعل تحتاج لهذا التطوير منذ زمن بعيد.

وأثنى هؤلاء على أن خطط الدولة الإنشائية لم تنس المساجد، وهي تقوم بتحقيق الكثير من الإنجازات، وقالوا إن المسجد والمنطقة المحيطة به تحتاج بالفعل إلى ترميم وتطوير لتناسب أهميتها الدينية والسياحية.

غلق مسجد الحسين لتطويره واستكمال اصلاحاته..حيث يقع الحسين وساحته بمنطقة أثرية تستهدف مصر تحويلها لمتحف مفتوح ومزار متطور متكامل لمراكز السياحة الدينية في مصر القديمة ومعه في نفس المخطط مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب.. ومناطقهم المحيطة..

تطوير مزارات آل البيت كان أحد أحلامي لمصر! pic.twitter.com/vOFqlCsjUO — أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) March 12, 2022

lهو مسجد الحسين فيه بونص على الصلاة ولا إيه؟

يعني لما يقفلوه في رمضان ولا في غير رمضان إيه مشكلتك طالما للتجديد؟ مصر فيها مسجد كل ٢٠٠ متر.. لو الحسين اتقفل هتلاقي عشر مساجد حوله بنفس الثواب — Mero (@Mero03212905) March 13, 2022

الأوقاف تقرر غلق مسجد الإمام الحسين حتى نهاية شهر رمضان ..

وذلك وفقاً لقرار للسيد الرئيس بتطوير مساجد 🕌 آل البيت

وتطوير مساجد مصر القديمة

🙏 — ÀFaF Abdlwahab🇪🇬 (@FFF_1616p) March 13, 2022

وقالت صفحة مؤسسة "مساجد" على الفيسبوك إن المؤسسة بدأت أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين بن علي بالقاهرة، بعد أن تم توقيع بروتوكول بينها وبين نقابة الأشراف ووزارة الأوقاف.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مساجد" نيازي سلام إن المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الإمام الحسين هو "الحرم المصري"، مضيفا أن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة التي تهدف من خلاله إلى تطوير ورفع الكفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر التي سيتم العمل عليها تباعا.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أنه سيتم تعميم الفكرة بعد ذلك في جميع مساجد آل البيت، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف يهدف إلى أن تساهم مؤسسة "مساجد" للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير التي ستشمل أرجاء المسجد كافة.

وستكون المؤسسة مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة في مسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير، باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم بأنظمة ومرافق المسجد، والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله.