رئيس وزراء بريطانيا يبحث هاتفيا مع أمير قطر المستجدات الدولية والإقليمية

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وكذلك أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأعرب جونسون عن ترحيب بلاده بالدعم القطري، وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وموحدا ضد ما وصفه بالعدوان الروسي.

وقالت وكالة رويترز إن رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع أمير قطر بواعث القلق بشأن تقلبات أسواق الطاقة في ظل الحرب الروسية.

وأضافت الوكالة -نقلا عن المتحدث باسم مكتب جونسون- أن الزعيمين "اتفقا على مواصلة العمل معا لتحسين أمن الطاقة العالمي، بما يشمل ضمان إمدادات مستدامة من الغاز وتعزيز الموارد المتجددة".