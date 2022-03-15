انفجار سيارة ملغومة في قافلة عسكرية بجنوب اليمن

قال مسؤول عسكري يمني إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم الثلاثاء في قافلة لقادة عسكريين جنوبيين في محافظة أبين، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح المتحدث بما يسمى القوات المسلحة الجنوبية محمد النقيب أن العميد عبد اللطيف السيد نجا من محاولة اغتيال. وقال إن مهاجمين اثنين قُتلا.

والعميد عبد اللطيف السيد هو قائد قوات الحزام الأمني في أبين، وهي قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أكده سكان ومصادر طبية.

وتعقّد الاضطرابات في جنوب البلاد الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 7 سنوات.

ويجري مبعوث الأمم المتحدة الخاص محادثات مع أطراف يمنية لوضع إطار عمل لمفاوضات سياسية.

والمجلس الانتقالي الجنوبي في الأصل جزء من التحالف العسكري الداعم للحكومة الشرعية والذي تقوده السعودية ويضم الإمارات في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

لكن هذا المجلس ينافس مع الحكومة المعترف بها دوليا على السيطرة على عدن وجنوب اليمن بشكل عام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجا محافظ عدن من انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وحتى الحين، أودت الحرب متعددة الأطراف في اليمن بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.