الحكومة البريطانية: جونسون سيطلب من السعودية إدانة روسيا بسبب غزو أوكرانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن جونسون سيطلب من السعودية "إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا"، وذلك في محادثات ستجري في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث باسم جونسون في تصريحات للصحفيين "نريد قطعا توسيع التحالف المناهض لأفعال بوتين"، وذلك بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة رويترز أوردت أمس الاثنين أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قال لصحيفة "تايمز" إن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع، في محاولة لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي، وذلك في ظل أسعار النفط المرتفعة، والتي تهدد بوقوع كساد عالمي ولاسيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي زيارة جونسون المرتقبة للسعودية في ظل مساعي القوى الغربية لتقليل إمدادات الطاقة القادمة من روسيا، والبحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز.

زيارة مؤجلة

وكان من المقرر أن يزور جونسون السعودية في فبراير/شباط الماضي، ولكن أجلت الزيارة بسبب الأزمة الأوكرانية، ليتم التعويض عنها باتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي تلقى في 3 مارس/آذار الجاري اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى التطرق خلال الاتصال إلى العلاقات بين الرياض وموسكو ووضع أسواق النفط العالمية، وأيضا تم بحث الأزمة في أوكرانيا.

وعبّر بن سلمان عن موقف المملكة الداعم للجهود الرامية إلى حل سياسي للأزمة الحالية بين موسكو وكييف، مضيفا أن الرياض "على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".

كما شدد ولي العهد السعودي على حرص بلاده "على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها"، ونوه بدور اتفاق "أوبك بلس"، وهو الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إضافة إلى روسيا ودول أخرى منتجة للنفط خارج أوبك.