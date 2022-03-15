استشهاد فلسطينيَين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مخيمي قلنديا في شمال القدس المحتلة وبلاطة بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الفلسطينية (وفا) إن مواطنا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس،

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشهيد هو الشاب هو علاء شحام وإنه في العشرينيات من عمره، وأشارت إلى أن 6 شبان آخرين وصلوا مجمع فلسطين الطبي (حكومي)، جراء إصابتهم بالرصاص الحي.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء نقل مراسل الجزيرة نت عاطف دغلس أن الفتى هيثم نادر ريان (17 عاما) استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة ومنطقة شارع القدس شرق مدينة نابلس.

ونقل المراسل عن أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس قوله إن الفتى أصيب بعدة رصاصات بمناطق متفرقة من جسده.

وأُدخل الفتى إلى مشفى رفيديا الحكومي، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، ولكن من دون جدوى.

وقال جبريل إن 3 إصابات أخرى وقعت نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشبان خلال مواجهات اندلعت في تلك المنطقة بعد اقتحام الجنود منازل أحد المطلوبين بهدف اعتقاله.

وأكد أن إحدى الإصابات لشاب يبلغ من العمر 28 عاما أُدخل غرفة العمليات، والإصابات الأخرى وصفت بالمتوسطة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم منطقة شارع القدس، بحثا عن عمار فايز عرفات، الذي تم اعتقاله بعد محاصرة منزله.

وأشار شهود إلى أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات بالضفة الغربية، لاعتقال فلسطينيين.