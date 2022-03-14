وول ستريت جورنال: السعودية تدعو الرئيس الصيني لزيارة المملكة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) اليوم الاثنين -عن أشخاص مطلعين- أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، في مسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفي ظل التوتر الحالي مع واشنطن.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال" أن هذه الزيارة قد تأتي بعد نهاية شهر رمضان المقبل.

وذكرت الصحيفة أن السعودية تنوي تنظيم استقبال حار للرئيس الصيني على غرار استقبالها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيسا.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله "ولي العهد (السعودي محمد بن سلمان) وشي صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات، ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونشتري منهم أسلحة".