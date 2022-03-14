سياسة|إسرائيل

هجوم سيبراني على مواقع حكومية إسرائيلية واستنفار لمعاينة الأضرار

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مصدر أمني إسرائيلي: هذا أكبر هجوم إلكتروني نتعرض له على الإطلاق (رويترز)
14/3/2022-|آخر تحديث: 14/3/202211:14 PM (مكة المكرمة)

أقر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل بأن العطل الذي أصاب عددا من المواقع الإلكترونية الرسمية كان نتيجة هجوم سيبراني نفذه قراصنة، وقد استهدف مواقع حكومية غير أمنية، وأن لا مخاوف من تسرب معلومات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عدة مواقع حكومية، لبضع دقائق، تعطلت جراء تعرضها لهجوم سيبراني.

وقالت "هآرتس" إن من بين ما تعرض للهجوم مواقع وزارة الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ونقلت هذه الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد إسرائيل، ورجح أن تكون جهة حكومية أو منظمة كبيرة هي التي نفذته.

وقد أعلنت مؤسسة الدفاع والمديرية الوطنية للإنترنت حالة الطوارئ للوقوف على حجم الضرر، وللتحقق من المواقع الإستراتيجية والبنية التحتية الحكومية، مثل شركات الكهرباء والمياه، لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للهجوم أيضا.

المصدر : الجزيرة