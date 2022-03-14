جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف"، في حين دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد.

وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر الهجوم الصاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا العضوة في حلف شمال الأطلسي.

في غضون ذلك، نقلت "واشنطن بوست" (Washington Post) و"نيويورك تايمز" (New York Times) و"فايننشال تايمز" (Financial Times) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية، غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لعدد من وسائل الإعلام "لم أسمع بذلك قط".

من جهته، قال البيت الأبيض إن وفدا أميركيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي -اليوم الاثنين- في العاصمة الإيطالية (روما) كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي لبحث الحرب في أوكرانيا.

وقد صرح سوليفان في لقاء تلفزيوني بأن واشنطن أبلغت بكين بأنها لن تسمح لأي دولة في العالم بتعويض روسيا عن خسائرها من العقوبات.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ19 من هذه الحرب:

منذ دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: تدمير جميع مصادر إطلاق النار التابعة للقوميين في ضواحي ماريوبول.

منذ دقيقتين

وزارة الدفاع الروسية: فتح الممرات الآمنة في ماريوبول اعتبارا من اليوم الاثنين لخروج المدنيين.

منذ دقيقتين

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: النزاع في أوكرانيا يثبت أهمية الحفاظ على آليات السلم والأمن.

منذ 12 دقيقة

مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية توجه جهودها للسيطرة على مدينتي ماريوبول وميكولايف.

منذ 24 دقيقة

أكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مبادئ الأمم المتحدة تتعلق بالانتهاك الفادح للقانون الدولي في قلب أوروبا، مضيفا بأن مطالب موسكو الأمنية كانت تستند إلى أسس مغلوطة.

وقال إنه لا مبرر لشن عدوان عسكري على بلد مسالم كأوكرانيا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية أثبتت فشلها وأن الكرملين غير استراتيجيته العسكرية.

وصرح بأن المستشفيات والمدارس في أوكرانيا تعرضت للاستهداف المتعمد بأسلحة محظورة، وقال "ينتهي حيادنا حيث يبدأ الانتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "سنحاسب الجناة على أفعالهم ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري"، مبرزا أن ما قامت به القيادة الروسية أدى إلى عزلها عن العالم.

وتحدث المسؤول الأوروبي عن أن روسيا قررت -بدعم من نظام بيلاروسيا- انتهاك القانون الدولي، وخاطب مينسك قائلا "نبعث برسالة قوية إلى مينسك ألا تشارك في هذه العملية الوحشية ضد أوكرانيا".

منذ 24 دقيقة

وزير الخارجية البولندي: مستعدون لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

منذ 29 دقيقة

مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات توقفت للتشاور بين مجموعات العمل الفرعية وتستأنف غد.

منذ 34 دقيقة

رويترز عن مفاوض أوكراني: المحادثات الرسمية مع روسيا توقفت وتستأنف غدا الثلاثاء.

منذ 34 دقيقة

مجلس الدوما: يوتيوب قد يواجه الحظر الكامل في روسيا إذا استمر في المشاركة بحرب المعلومات ضد موسكو.

منذ 39 دقيقة

نائب وزير الخارجية الروسي: أوكرانيا تجند مقاتلين من تنظيم الدولة وتنظيمات أخرى في سوريا بمساعدة الغرب.

وزير الدفاع الأوكراني: روسيا لا تدمر المدن فقط بل الديمقراطية والحقوق والحريات أيضا.

منذ ساعة

نوفوستي عن سلطات دونيتسك: عثرنا على أسلحة فتاكة أميركية الصنع في مواقع للقوات الأوكرانية بفولنوفاخا.

منذ ساعة

الأمم المتحدة: مقتل 636 مدنيا على الأقل في أوكرانيا حتى 13 مارس/آذار الجاري.

منذ ساعة

سي إن إن (CNN): الرئيس الأوكراني زيلنسكي طلب من بايدن بذل مزيد من الجهد لقطع روسيا عن التجارة الدولية ومواصلة استهداف النخبة الروسية.

منذ ساعة

شركة فايزر: سنوقف جميع الاستثمارات مع الموردين المحليين في موسكو لكننا سنستمر بتوفير الأدوية لروسيا.

منذ ساعة

رئيس الوزراء الأوكراني: يجب أن تمنح أوكرانيا فورا وضعية الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ ساعة

لقاء قطري روسي

أوضح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه أكد خلال اللقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة.

وقال وزير الخارجية القطري إنه أكد أيضا خلال اللقاء "حرصنا على ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى".

وأضاف المسؤول القطري أنه حرص على التأكيد على الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.

منذ ساعتين

رويترز عن متحدث عسكري: الجيش الأوكراني ينفي اتهامات روسيا وانفصالييها بشن هجوم صاروخي على دونيتسك.

منذ ساعتين

تاس عن الدفاع الروسية: الصاروخ الذي استهدف دونيتسك كان يحمل ذخائر عنقودية وأطلق بموافقة القيادة الأوكرانية.

منذ ساعتين

وزير خارجية بيلاروسيا: مستعدون لمساعدة روسيا وأوكرانيا لإجلاء مزيد من المدنيين وضمان سلامتهم.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية: الهدف من الضربة الأوكرانية على دونيتسك كان قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

منذ ساعتين

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل هجومها باتجاه خاركيف وتسعى لتطويق ميكولايف.

منذ 3 ساعات

الكرملين: وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد وضع المدن الأوكرانية الكبرى تحت سيطرتها الكاملة لضمان أمن المدنيين.

منذ 3 ساعات

غروسي لسي إن إن (CNN): نواجه مشكلة بقاء العمال بمحطة تشيرنوبل النووية ومشكلة أخرى تتعلق بإمدادات الطاقة الخارجية.

منذ 3 ساعات

الكرملين: روسيا لم تطلب مساعدة عسكرية من الصين ولديها موارد عسكرية كافية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية تدمر مجددا خط الكهرباء الذي يمد محطة تشيرنوبل النووية.

منذ 3 ساعات

تاس: بوتين يوقع قانونا يسمح للشركات الروسية بالاحتفاظ بالطائرات المستأجرة من كيانات أجنبية.

منذ 4 ساعات

وكالة الأنباء الإيطالية: بدء اللقاء بين سوليفان ومسؤول مكتب الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني في روما.

منذ 4 ساعات

رويترز عن مصادر: طائرة رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش في إسرائيل وتغادر اليوم بعد أقل من 24 ساعة من وصولها.

منذ 4 ساعات

متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: أكثر من 146 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا حتى الآن.

منذ 4 ساعات

هدف إستراتيجي

قصفت القوات الروسية مصنع أنتونوف الأوكراني لصناعة الطائرات في العاصمة كييف، وفقا لما أعلنته إدارة المدينة.

وقالت إدارة المدينة عبر تليغرام إن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، لكن لم يتضح على الفور إذا كانت هناك أي إصابات.

ونشرت بوابة "سترانا دوت نيوز" الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر سحابة ضخمة من الدخان، لكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وتصنع الشركة طائرات الشحن والركاب، ويقع المصنع في الشمال الغربي من كييف.





منذ 4 ساعات

جولة رابعة

انطلقت جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وبدأت المفاوضات عند 08.30 بتوقيت غرينتش، بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا بين وفدين من البلدين، أما الثالثة فكانت لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس الماضي.

منذ 5 ساعات

انفصاليو دونيتسك: ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على المدينة إلى 23، بينهم أطفال.

منذ 5 ساعات

روسيا وقطر

وزير الخارجية الروسي لنظيره القطري: هذه الزيارة جاءت في وقت مناسب لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وزير الخارجية الروسي لنظيره القطري: سعداء بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر.

وزير الخارجية القطري لنظيره الروسي: أتطلع إلى مناقشة الأوضاع الجارية في أوكرانيا ومسارات المفاوضات.

وزير الخارجية القطري: أتطلع إلى مناقشة مسارات المفاوضات في أوكرانيا، ونتمنى اللجوء إلى الحلول السلمية في أسرع وقت ممكن.

وزير الخارجية القطري: نؤمن بالدبلوماسية، ولا ندّخر أي جهد لدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ وسط مدينة دونيتسك في إقليم دونباس.

منذ 6 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية: تخصيص 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك.





منذ 6 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: جولة المحادثات مع روسيا تتركز على السلام، ووقف إطلاق النار، وانسحاب قواتها، والضمانات الأمنية.

منذ 7 ساعات

بكين تتهم واشنطن ببث "معلومات مضللة" بشأن مساعدة صينية محتملة لروسيا في حربها على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم الخارجية الصينية: هناك 30 مختبرا بيولوجيا أميركيا في أوكرانيا دُمّرت وفقا للتقارير الروسية.

منذ 7 ساعات

"نوفوستي" عن الخارجية الروسية: نؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من أميركا إلى دولة محايدة، ليكون عمل المنظمة أقل تسييسا.

منذ 7 ساعات

شركة "غازبروم" الروسية: استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: السلاح الجوي الروسي يدمر 187 منشأة عسكرية أوكرانية في الليلة الماضية.

منذ 8 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان على الأقل في القصف الروسي على مبنى سكني في العاصمة كييف.

منذ 8 ساعات

تعليق روسي

رويترز عن وسائل إعلام روسية: الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.

الخارجية الروسية: إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا ليس على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أو أي منصات دولية.

الخارجية الروسية لسبوتنيك: لا نستبعد أن تتطلب اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا دعما بقرار من مجلس الأمن.





منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: هجوم الرئيس بوتين على أوكرانيا أجبر أكثر من 2.5 مليون أوكراني على ترك منازلهم.

منذ 8 ساعات

سلطات ريفني الأوكرانية: غارة جوية روسية تضرب برج التلفزيون في ريفني شمالي البلاد.

منذ 8 ساعات

رويترز عن التلفزيون الأوكراني: قتيل على الأقل و3 إصابات في قصف روسي على مبنى سكني في كييف.

منذ 9 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مبان سكنية في هجوم صاروخي روسي على زيتومير غربي كييف.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا الجوية أصابت 4 طائرات و3 مروحيات ومسيّرات روسية.

الأركان الأوكرانية: وجّهنا ضربات مدمرة للبنية التحتية الروسية داخل أراضينا المحتلة لتعطيل الدعم اللوجستي.

منذ 9 ساعات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من أسوأ سيناريو قد يتعرض له المدنيون المحاصرون في ماريوبول.

منذ 10 ساعات

هدف المفاوضات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هدف وفدي المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا هو ترتيب لقاء يجمع بين رئيسي البلدين.

وفي كلمة مصورة نشرت على حسابه عبر تليغرام قال زيلينسكي "من بين التعليمات التي أعطيتها لوفد بلادي في المفاوضات مع روسيا الاثنين، السعي من أجل عقد لقاء بين رئيسي البلدين".

وأضاف أن أعضاء وفد بلاده لديهم مهمة واضحة هي ترتيب لقاء لرئيسي البلدين، وأشار إلى أن اللقاء المحتمل يجب أن يتركز على النتائج الحقيقية.

وأمس أكد مسؤولون في الكرملين والرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف اليوم الاثنين.

منذ 14 ساعة

مباحثات أميركية أوكرانية

قالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا في اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن بلينكن جدد تأكيد "تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا في التصدي للعدوان الوحشي المستمر للكرملين".





منذ 14 ساعة

البيت الأبيض:

الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أوكرانيا.

بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الحكومة والشعب الأوكرانيين.

منذ 14 ساعة

الإليزيه: