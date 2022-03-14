تحطم ثاني طائرة مقاتلة في تايوان خلال 3 أشهر

أفاد المكتب الرئاسي في تايوان بأن مقاتلة من طراز "ميراج 2000" (Mirage 2000) تحطمت اليوم الاثنين وسقطت في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وأنه تم إنقاذ الطيار حيا.

وقال المكتب الرئاسي إن الطائرة وهي فرنسية الصنع كانت في مهمة تدريبية من قاعدة تشيهانج الجوية في تايتونج، وتم إنقاذ الطيار بسلام بعد هبوطه بالمظلة.

وأضاف في بيان أن التحقيق مستمر لمعرفة سبب الحادث، وكانت تايوان قد تسلمت أول دفعة من طائرات ميراج في عام 1997.

وهذا ثاني حادث من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون 3 أشهر في تايوان. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، علقت القوات الجوية التدريب القتالي لأسطولها من طراز "إف-16" (F-16) بعد تحطم طائرة مقاتلة جرى تحديثها في الآونة الأخيرة وسقوطها في البحر، مما أسفر عن مقتل الطيار.

ويومها، اختفت الطائرة عن شاشات الرادار بعد قرابة نصف ساعة من إقلاعها من قاعدتها في جنوبي غربي الجزيرة للقيام برحلة تدريب روتينية.

وقال مركز قيادة الإنقاذ الوطني إنه تلقى تقارير من السكان تفيد بسقوط طائرة مقاتلة في البحر.

وجاء الحادث بعد شهرين من وضع تايوان في الخدمة سربها الأول من طائرات "إف-16" وهي من صنع أميركي، في مسعى لتحديث أسطولها الجوي، في وقت تبدو فيه التوترات مع الصين في أعلى مستوياتها.

وتطالب بكين بالسيادة على تايوان، إذ تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بإعادة ضمها في المستقبل ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ كثفت الصين ضغطها الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري على الجزيرة.

وفي السنوات الأخيرة، شهد سلاح الجو التايواني حوادث مميتة، ويواجه ضغطا متواصلا من جانب بكين التي كثفت توغلاتها في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية منذ 2020.

وفي 2020 سجلت تايوان 969 توغلا لطائرات حربية صينية في المنطقة، بحسب بيانات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، أي ضعف عدد التوغلات المسجل عام 2020 والبالغ 380 توغلا.