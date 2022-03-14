آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شمالي غزة وتجرف أراضي زراعية

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية -اليوم الاثنين- عشرات الأمتار شمالي قطاع غزة، وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع تجاه مزارعين فلسطينيين احتجوا على تجريف أراضيهم.

وأفادت وكالة الأناضول بأن آليات عسكرية -8 جرافات ودبابتين- توغلت شرقي بلدة بيت حانون (شمالي القطاع)، لمسافة تقدر بـ70 مترا، وباشرت في تنفيذ أعمال تجريف في الأراضي.

وأطلق الجنود الإسرائيليون قنابل غاز مسيل للدموع تجاه مزارعين فلسطينيين حاولوا التصدي للآليات، لمنعها من مواصلة التجريف داخل أراضيهم، من دون تسجيل إصابات.

وتشهد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بين الحين والآخر عمليات توغل محدودة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنفذ عادة أعمال تجريف وتمشيط قبل أن تعود إلى قواعدها.