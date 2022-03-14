استئناف المفاوضات غدا بعد توقف "فني".. جولة رابعة من المحادثات بين موسكو وكييف وسط تفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية

أجرى المفاوضون الروس ونظراؤهم الأوكرانيون جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو تركزت على قضايا وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين ومساعدة المدن المحاصرة.

ووصف الجانب الأوكراني هذه الجولة بأنها كانت صعبة، لكنه أبدى تفاؤلا إزاء تطورها، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدأ الحديث بشكل وصفه بالبنّاء، وأن هناك إمكانية لتحقيق نتائج إيجابية.

وهذه هي الجولة الرابعة من المحادثات، فيما عقدت الجولات الثلاث السابقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، والبولندية البيلاروسية.





من جهته، قال المندوب الروسي إن المحادثات أحرزت تقدما ملموسا قد يتطور في الأيام المقبلة إلى موقف مشترك لكلا الوفدين من الممكن أن يؤدي إلى توقيع وثائق بشأنه.

في السياق ذاته، قال عضو بفريق التفاوض الأوكراني على تويتر إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا توقفت مؤقتا اليوم الاثنين وستسأنف غدا الثلاثاء.

وقال المفاوض ميخايلو بودولياك "هناك توقف فني في المفاوضات حتى يوم غد من أجل المزيد من العمل في مجموعات العمل الفرعية وتوضيح التعريفات الفردية، المفاوضات ستستمر".