إيران تعلن إحباط هجوم إسرائيلي "كبير" واعتقال عناصر جندهم الموساد لتنفيذه

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، إن الحرس الثوري تمكن من إحباط "عملية تخريبية" وصفها بالمعقدة كانت تستهدف منشأة نووية جنوب العاصمة طهران، واعتقال جميع عناصر الخلية المتعاونة مع (جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد لتنفيذها.

وأضاف أن إسرائيل كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير بمنشأة "فوردو" النووية قرب مدينة قم، قبل حلول العشرين من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أن تل أبيب جندت عناصر للتقرب من فنيين يعملون في قسم أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس بالمنشأة.

وقال التلفزيون الإيراني إن ضابطا من الموساد تواصل مع أحد الفنيين بالمنشأة، وإن الأخير تعاون معه في تقديم معلومات عنها.

وذكر أيضا أن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري اعتقل كافة (عناصر) الخلية المتعاونة مع الموساد.