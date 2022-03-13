وسط أنباء عن مقتلهم.. لجنة مشتركة للتحقيق في اختفاء مواطنين موريتانيين بمالي

اتفقت موريتانيا ومالي على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في اختفاء موريتانيين في الأراضي المالية وسط أنباء عن مقتلهم. جاء ذلك في ختام زيارة وفد حكومي مالي يرأسه وزير الخارجية عبد الله جوب لموريتانيا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ووفق بيان صدر في ختام الزيارة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة (اختفاء موريتانيين بمالي)، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال.

ووفق البيان، فقد اتفق الجانبان أيضا على إبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص اختفاء موريتانيين داخل الأراضي المالية، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية.

كما اتفقا أيضا على تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بين البلدين الجارين، وإنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة بصورة فعالة دون تكرار مثل هذه الأحداث.

احتجاج واستدعاء

والثلاثاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوط محمد ديباسي، احتجاجا على اختفاء موريتانيين في بلاده، وسط أنباء عن مقتلهم.

وقالت الوزارة -في بيان- إنها استدعت سفير جمهورية مالي بنواكشوط، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية على أرض مالي بحق مواطنين موريتانيين أبرياء.

وشددت الخارجية الموريتانية على أن أرواح مواطنيها الأبرياء وأمن ممتلكاتهم سيبقى فوق كل اعتبار.

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات الموريتانية أنها تتابع معلومات عن فقدان الاتصال بموريتانيين (لم تحدد عددهم) في مالي.

في حين نقل موقع "الأخبار" الموريتاني (خاص) -الاثنين الماضي- عن النائب في البرلمان محمد محمود ولد حننا قوله إن نحو 15 موريتانيا قُتلوا جراء استهدافهم داخل مالي، ولم يدل بتفاصيل.

وكانت الرئاسة الموريتانية، يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت مقتل 7 موريتانيين في مالي، وآنذاك تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي، من دون تحديد الملابسات.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول في المنطقة، إذ تبلغ 2372 كيلومترا، معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.