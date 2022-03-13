ضمن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.. وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الروسي في موسكو

يجري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري زيارة للعاصمة الروسية موسكو ضمن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية وبحث خفض التصعيد وضمان سلامة المدنيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد بن محمد الأنصاري إن وزير الخارجية القطري سيجتمع غدا الاثنين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف الأنصاري أن "هذه الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا".

وأوضح أنها "تتضمن مناقشة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه الأزمة".

وذكر الأنصاري أن "قطر تسعى لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة".

وأفاد بأن وزير الخارجية القطري "سيؤكد خلال محادثاته مع الجانب الروسي على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وأنه سيشدد على ضرورة تضافر الجهود لحلها بشكل عاجل وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".

تجنب التصعيد

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الوزير القطري دعا جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية، كما شدد على ضرورة تجنب التصعيد وضمان سلامة المدنيين.

وفي السياق ذاته، أفادت الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث في اتصال أمس السبت مع وزير الخارجية القطري "الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا".