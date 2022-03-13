سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

مقتل صحفي أميركي وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين

Brent Renaud killed by Russian force https://www.independent.co.uk/news/world/europe/journalist-ukraine-russia-irpin-war-b2034793.html المصدر: الصحافة الأمريكية
الصحفي الأميركي بريت رينود عمل قبل سنوات مع صحيفة نيويورك تايمز (الصحافة الأميركية)
13/3/2022-|آخر تحديث: 13/3/202205:39 PM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر أوكرانية بأن الصحفي بريت رينود قُتل وأصيب صحفي آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الجراح الذي تطوع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركييْن قتل على الفور، فيما عالج الآخر بنفسه.

وأعرب متحدث باسم صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) عن حزنه لخبر مقتل بريت رينود، قائلا إن "رينود كان مصورا بارعا، وعمل معنا لفترات آخرها عام 2015، لكنه لم يكن موفدا من جانبنا لأوكرانيا"، وذلك بعد أن ذكرت مصادر أن الصحفي يعمل مع الصحيفة الأميركية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن ستتشاور مع الحلفاء والشركاء لمعرفة المزيد عما ورد عن هذا الحادث.

المصدر : وكالات