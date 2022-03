مقتل صحفي أميركي وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين

أفادت مصادر أوكرانية بأن الصحفي بريت رينود قُتل وأصيب صحفي آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الجراح الذي تطوع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركييْن قتل على الفور، فيما عالج الآخر بنفسه.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022