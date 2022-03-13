تتلاحق التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا على المسارين العسكري والدبلوماسي، في وقت أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغير في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية.

ففي سياق المساعي الدولية لخفض التصعيد، أُجريت مكالمة هاتفية ثلاثية مطولة أمس السبت بين كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أكد مستشار الرئيس الأوكراني استمرار المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي عبر الفيديو، وتشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة. وكان لافتا تصريح الرئيس الأوكراني بأن روسيا -التي تحارب بلاده منذ 24 فبراير/شباط الماضي- تبنّت نهجا مختلفا بشكل جوهري عن توجّهاتها السابقة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت موسكو تكتفي بإصدار إنذارات، وأكد أنه سعيد بتلقي إشارة من روسيا بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يرى بعض التحولات الإيجابية في المفاوضات.

ميدانيا، تتخذ التطورات العسكرية منحى تصعيديا على مستوى التصريحات والعمليات العسكرية؛ فقد قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن القوافل التي ستنقل السلاح إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، وأضاف أن موسكو حذرت واشنطن من خطورة مدّ أوكرانيا بالأسلحة.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري، والمطار العسكري في فاسيلكيف، وأضافت أن الجنود الروس سيواصلون البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلّت عنها القوات الأوكرانية.

في حين بثت شركة "ماكسار" للأقمار الصناعية صورا قالت إنها تظهر آثار الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية الجنوبية المحاصرة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ18 من هذه الحرب:

منذ 8 دقائق

عمدة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية: ضربات روسية على مطار المدينة.

منذ 24 دقيقة

قصف لفيف

ذكرت تقارير أن مدينة لفيف غربي أوكرانيا تعرضت لقصف صاروخي اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة لفيف، التي تبعد 70 كيلومترا من الحدود البولندية، تعرضت للقصف بعدة صواريخ.

وقال موقع بوابة كييف الإخبارية الإلكترونية المستقلة، إنه سمع دوي عدة انفجارات في لفيف وخيرسون، وذكر أن لفيف تتعرض لقصف صاروخي روسي، في حين ذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية في مدينة برزيميسل البولندية أن دوي الانفجارات سمع داخل بولندا.

منذ 33 دقيقة

ضربة جوية تستهدف قاعدة جوية أوكرانية قرب الحدود مع بولندا.

منذ 41 دقيقة

سلطات لفيف: سقوط 8 صواريخ على مركز حفظ السلام والأمن الدولي في المدينة.

منذ 55 دقيقة

وكالة نوفوستي الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مستشفى في مدينة فولنوفاخا.

منذ 57 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: الجنود الروس يتنكرون بملابس مدنية والزي العسكري لقواتنا المسلحة.

الأركان الأوكرانية: قواتنا دمرت مروحيتين ومقاتلتين ومسيرتين أمس السبت.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق كراماتورسك وفولين وريفني وإيفانو فرانكيفسك.

منذ ساعتين

نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصدر مطلع أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه إلى موسكو اليوم الأحد للقاء نظيره الروسي.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المحتمل أن يجتمع المسؤول القطري مع الرئيس الروسي ويبحث معه قضايا تتعلق بأوكرانيا وإيران.





منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني: العدو يريد تكرار سيناريو دونيتسك ولوغانسك في خيرسون لإعلانها جمهورية.

الرئيس الأوكراني: مجلس إدارة خيرسون اجتمع بكل أعضائه أمس السبت، وأكد أن المدينة أوكرانية وأن العدو غير مرحب به.

الرئيس الأوكراني: نمتلك الخطط ومتأكدون أننا سنصل إلى أهدافنا بالاعتماد على قواتنا.

الرئيس الأوكراني: المساعدات الإنسانية ستصل يوم غد إلى مدينة ماريوبول.

الرئيس الأوكراني: نحظى الآن بدعم هو الأقوى في تاريخ أوكرانيا وتاريخ استقلالنا.

منذ 6 ساعات

دعم أميركي