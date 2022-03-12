الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعتمد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا المعنى.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب -في بيان- إن تصنيف الحوثيين كيانا إرهابيا وإدراجهم ضمن القائمة السوداء العربية نتيجة للانتهاكات التي ارتكبوها منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب.

وتم اعتماد هذا التصنيف تنفيذا للخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها اجتماع الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في الثاني من مارس/آذار الجاري بمشاركة وزراء الداخلية العرب وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وخلال الاجتماع، طالب وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان بدعم موقف اليمن بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب بسبب أعمالها التي قال إنها تجاوزت حدودها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قبل نحو أسبوعين قرارا صنف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

ويوسّع القرار الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

تطورات ميدانية

على صعيد آخر، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم السبت تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في محافظتي حجة (شمال) ومأرب (وسط)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف -في بيان- إن العمليات أدت إلى تدمير 15 آلية عسكرية، وأسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

وقال الجيش اليمني اليوم السبت إن قواته صدت هجوما للحوثيين على مواقع عسكرية جنوبي محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن قواته دمرت آليات تابعة للحوثيين خلال المواجهات، مشيرا إلى أن طائرات التحالف استهدفت بغارتين تعزيزات تابعة لجماعة الحوثي.

وذكر الحوثيون أن طائرات التحالف شنت 11 غارة على مواقع جنوبي محافظة مأرب ومواقع بمديرية صِرْواح غربي المحافظة نفسها.