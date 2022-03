رغم جهوزية نص الاتفاق.. ما العوامل الخارجية التي تعيق المفاوضات النووية بفيينا؟

طهران– بعد نحو شهرين من تأكيد أطراف المفاوضات النووية في فيينا، بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الجمعة تعليق المفاوضات "نظرا لعوامل خارجية".

من جانبها، أعلنت الخارجية الإيرانية -تعقيبا على تعليق المحادثات- أن أي عامل خارجي لن يؤثر على الرغبة المشتركة في التوصل إلى اتفاق.

وكتب المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده -في تغريدة على تويتر- أن توقف المحادثات قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية والعودة النهائية لاتفاق 2015.

وعقب إعلان تعليق المفاوضات، اتجهت أنظار الإيرانيين إلى الجارة الشمالية روسيا، باعتبارها أبرز "العوامل الخارجية" التي أعاقت التوقيع على "النص النهائي الذي بات جاهزا تقريبا ومعروضا على الطاولة"، وفق بوريل.

US piracy and the confiscation of 2 ships with Iranian oil cargo, remaining "terrorist" designations, new US demands as well as the US failure to remove more companies, businesses and individuals from the "maximum pressure" sanctions regime are key problems that must be resolved. https://t.co/oL6ODffuw4

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) March 11, 2022