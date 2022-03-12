تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يعلن تدمير 31 كتيبة روسية وموسكو تهدد باستهداف إمدادات السلاح الغربية

في اليوم السابع عشر من الحرب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم السبت- أن قواته دمرت 31 كتيبة روسية، وأكد أن الروس لن يستطعيوا احتلال كييف إلا إذا دمروها بالكامل.

في المقابل، تواصل القوات الروسية تقدمها البطيء في محيط العاصمة الأوكرانية سعيا لتطويقها وربما اقتحامها، بالتوازي مع تشديد الحصار على مدن أخرى كبرى مثل خاركيف (شرق) وماريوبول (جنوب)، وسط قصف مستمر بالصواريخ والمدافع أوقع ضحايا مدنيين، وعرقل عمليات الإجلاء في بعض المناطق.

وفيما تعلن الدول الغربية عن تقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف، هددت موسكو باستهداف أي إمدادات عسكرية موجهة لأوكرانيا.

على صعيد آخر، تفرض العواصم الغربية المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإجبارها على وقف الحرب.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 17 من هذه الحرب:

منذ 31 ثانية

منظمة "أو في دي إنفو": السلطات الروسية اعتقلت بشكل تعسفي 13500 من مناهضي الحرب على أوكرانيا منذ بداية الحرب.

منذ ساعة

الكرملين:

بوتين أبلغ ماكرون وشولتز في مكالمة هاتفية بتطورات الوضع في أوكرانيا.

بوتين أطلع ماكرون وشولتز على مفاوضات موسكو وكييف ورد على بواعث قلقهما بشأن الوضع الإنساني بأوكرانيا.

ماكرون وشولتز بحثا مع بوتين مسائل متعلقة بالاتفاقيات بشأن تنفيذ الشروط الروسية.

بوتين دعا ماكرون وشولتس للضغط على حكومة كييف لوقف انتهاكاتها المتعلقة بالوضع الإنساني.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية:

شولتز وماكرون طالبا خلال الاتصال مع بوتين بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

شولتز تباحث هاتفيا مع زيلنسكي بشأن الوضع في أوكرانيا قبل الاتصال ببوتين.

منذ ساعة

تصريحات جديدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

روسيا لن تتمكن من السيطرة على كييف إلا إذا دمرتها بالكامل.

قواتنا تبذل جهودا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع ودمرت 31 كتيبة روسية.

حوالي 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب.

أي مفاوضات محتملة يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار.

الدول الغربية غير منخرطة بما يكفي في مفاوضات السلام.

ليس هناك أي توافق أو شجاعة من حلف الناتو حيال أوكرانيا.

نحن بحاجة للأنظمة المضادة للصواريخ ومستعدون لدفع تكلفته.

أدعو قادة العالم لإظهار قدرتهم على التأثير من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ننتظر حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.

نعمل مع المفوضية الأوروبية على تسريع انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.

ملتزمون تماما بوقف إطلاق النار في ماريوبول ونطالب روسيا بالمثل.

نسقنا لإنشاء ممرات إنسانية في العديد من المدن وعلى الروس الالتزام بوقف إطلاق النار.

أرسلنا مساعدات إنسانية إلى ماريوبول ونبذل جهودا كبيرة لإجلاء سكانها. منذ ساعتين

كاميرا الجزيرة ترصد موقعا تعرض لقصف روسي في حي سكني وسط العاصمة كييف.

منذ 3 ساعات

إطلاق صفارات الإنذار في كييف وسلطات المدينة تطالب السكان بدخول الملاجئ فورا.

منذ 3 ساعات

نائبة وزير الخارجية الأوكراني: قوات روسية تضع شارات الصليب الأحمر على مركبات عسكرية مجهزة بالمدافع الرشاشة.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مراكز لتخزين الأغذية في بروفاري مسؤولة على تزويد مناطق من العاصمة الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: صاروخ روسي أصاب مبنى سكنيا في خاركيف.

منذ 3 ساعات

الإيكونومست: اتصال هاتفي مشترك يجري حاليا بين ماكرون وشولتس وبوتين.

منذ 3 ساعات

عمدة كييف: نعمل على ضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية للعاصمة وتجهيز احتياطيات من الأدوية والسلع الأساسية.

منذ 3 ساعات

رويترز: البرتغال تحتجز زعيم الطائفة اليهودية بتهمة مساعدة الملياردير الروسي أبراموفيتش على حيازة جنسية البلاد.

منذ 4 ساعات

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت محطة زاباروجيا النووية ومخبرا في خاركيف.

منذ 4 ساعات

وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ستنشر قريبا قوائم عقوبات ردا على العقوبات الأميركية.





منذ 4 ساعات

بلومبيرغ: السلطات الإيطالية صادرت يختا بقيمة 580 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو.

منذ 4 ساعات

نائب وزير الخارجية الروسي: القوافل المحملة بالسلاح لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

منذ 5 ساعات

سبوتنيك: انفصاليو دونيتسك يؤكدون سيطرتهم على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قائدا الأركان الروسي والتركي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

نائب وزير الخارجية الروسي: لسنا مستعدين للدخول في حوار حول ما ترغب الإدارة الأميركية بفرضه.

منذ 5 ساعات

أسلحة اقتصادية

الخارجية الروسية:

نسعى للحفاظ على سمعتنا بشأن موارد الغاز الموثوق بها وهي ضامنة لأمن الطاقة العالمي.

يشكل الغاز الروسي لدى أوروبا 45% والنفط 25%،؜ وعليه فإن بروكسل لا تدرك مدى هشاشة موقفها.

موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.

منذ 5 ساعات

قصف مسجد

تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت الخارجية الأوكرانية اليوم.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول". وأضافت "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك" دون أن تُحدد متى وقع القصف.

منذ 5 ساعات

نائب عمدة كييف: نواصل تعزيز دفاعات المدينة ووضع الحواجز على الطرق وندعو السكان للبقاء في منازلهم.





منذ 6 ساعات

الخارجية الروسية:

لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والأنظمة اللوجستية.

منذ 6 ساعات

حرس الحدود الأوكرانية: أكثر من 94 ألف شخص خرجوا من البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.

منذ 7 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا قتلت أكثر من 12 ألف شخص ودمرت 135 منظومة مدفعية و141 طائرة ومروحية للعدو الروسي منذ بداية الهجوم.

منذ 7 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة فتح الممرات الإنسانية اليوم في عدة مناطق، والحافلات تتجه نحو ماريوبول.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: دمرنا المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف.

منذ 8 ساعات

محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روغوزين اليوم أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية. وأضاف "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: قافلة مساعدات إنسانية تغادر زاباروجيا برفقة الصليب الأحمر نحو ماريوبول المحاصرة جنوبي البلاد.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية : مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول ما زالت محاصرة وتتعرض لقصف روسي عنيف.

منذ 8 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: انتشال 5 جثث بينهم أطفال جراء قصف روسي استهدف أمس مناطق سكنية في خاركيف.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية: تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية بمنطقة فسلكيف قرب كييف عقب غارات روسية.

منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن مسؤولين: معلومات استخبارية تحذر من هجوم كيميائي روسي محتمل لاتهام كييف أو حكومات غربية بتنفيذه.

منذ 9 ساعات

السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأميركية بشأن إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية محاولة لشيطنة موسكو.





منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قوات دونيتسك تتقدم 8 كيلومترات نحو مستوطنات نوفواندريفكا وكيريلوفكا وسد بلاغوداتنو.

قواتنا واصلت هجومها وتقدمت 11 كلم ووصلت إلى نوفودونتسكوي ونوفومايورسكوي وإيجوروفكا.

عطلنا 3346 من مكونات البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة.

منذ 9 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية تقصف فندق أوكرانيا في تشيرنيهيف وتدمره بالكامل.

منذ 9 ساعات

كييف

كتب الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك اليوم السبت أن الهجمات التي تشنها القوات الروسية مستمرة في أوكرانيا وأن هجوما على الجانب الشمالي من العاصمة كييف حقق نجاحا جزئيا.

ومنذ بداية الهجوم على أوكرانيا دفعت القوات الروسية بأرتال عسكرية ضخمة لتطويق العاصمة كييف والسيطرة عليها إلا أنها لم تنجح حتى اليوم.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: الدفاعات الأوكرانية تعترض صاروخين في سماء دينبرو وصافرات الإنذار تدوي بلا توقف منذ الصباح.

منذ 10 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

31 كتيبة تكتيكية تابعة للعدو فقدت قدرتها القتالية في الأراضي الأوكرانية.

قواتنا تقوم بصد وعرقلة هجوم العدو في جميع الاتجاهات، وأسرنا عددا من الجنود الروس.





منذ 10 ساعات

إجلاء أقل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من 4 مدن أوكرانية يوم الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.

واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة، وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى إيصال الطعام والأدوية إلى هناك اليوم السبت.

منذ 11 ساعة

وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الأوكراني:

القوات الروسية ركزت هجماتها بالصواريخ والقنابل يوم الجمعة على كييف وشرق أوكرانيا.

جهود القوات الروسية تتركز في كييف وماريوبول وكريفي ريغ وكريمنتشوغ وزاباروجيا.

روسيا تواصل هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك.

منذ 11 ساعة

وكالة الصحافة الألمانية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

8 من مفاعلات أوكرانيا الـ15 لا تزال تعمل ومستويات الإشعاع طبيعية.

النقل التلقائي للبيانات من محطة زاباروجيا إلى مقرّنا بفيينا عاد للعمل.

وكالة الصحافة الألمانية عن البرلمان الأوكراني: مركز الأبحاث النووية في خاركيف الذي تعرض لقصف روسي للمرة الثانية لا يزال آمنا.

منذ 11 ساعة

"وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مصادر: إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تمنع دخول بحارة روس وأوكرانيين إلى موانئ أميركية.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: انطلاق صافرات الإنذار في مدينة لفيف (غربي أوكرانيا).

منذ 11 ساعة

صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر: صناديق التحوط الأميركية تتلقى توجيهات بتجميد أصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وول ستريت جورنال: التوجيهات قد توقف جهود أبراموفيتش الأخيرة لبيع مصالحه في عدد كبير من صناديق التحوط الأميركية.





منذ 13 ساعة

مزيد من التضييق التجاري

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: سنعمل عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

بلينكن: سنعمل لضمان عدم حصول الواردات الروسية على معاملة الدولة الأكثر تفضيلا في الاقتصاد الأميركي.

بلينكن: فرضنا عقوبات على 4 من أعضاء مجلس إدارة مصرف "نوفيكومبانك" الروسي، بمن فيهم رئيسة مجلس الإدارة.

منذ 14 ساعة

رويترز عن الدفاع البريطانية: القوات الجوية والصاروخية الروسية قصفت مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.

رويترز عن الدفاع البريطانية: الطائرات الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية تعتمد أساسا على ذخائر غبية غير موجهة.

منذ 14 ساعة

"إم إس إن بي سي" (MSNBC) عن داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: نحن بصدد إخراج روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.

سينغ: روسيا تتجه بشكل متسارع نحو مستويات المعيشة في ثمانينيات القرن الماضي.

سينغ: الخوف من تعطل سلاسل الإمدادات دفع الأسواق العالمية إلى رفع أسعار النفط والغاز.

سينغ: إستراتيجيتنا تقوم على تعزيز الإمدادات العالمية عبر دفع كبار المنتجين إلى استخدام الاحتياطيات.

سينغ: الدول المستهلكة الرئيسية لديها 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية وعليها أن تطلقها.

منذ 14 ساعة

رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إنه تم إجلاء 7144 أوكرانيا من 4 مدن عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة.

رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا رفضت السماح للمدنيين بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة.

رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن السلطات ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى مدينة ماريوبول المحاصرة.

منذ 14 ساعة

شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية تنشر صورا تظهر استمرار وحدات عسكرية روسية في الانتشار قرب كييف.

شركة ماكسار: الصور تظهر إطلاق الوحدات العسكرية الروسية نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

شركة ماكسار: الصور تظهر اندلاع النيران في عدد من المنازل والمباني في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.

منذ 14 ساعة

رويترز: منصة إنستغرام تقول إن حجب روسيا خدماتها سيؤثر على 80 مليون مستخدم.

منذ 15 ساعة