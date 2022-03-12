تركيا تكشف عن مقاتلة مسيرة بعد دخولها مرحلة الإنتاج

كشفت شركة "بايكار" (Baykar) التركية للصناعات الدفاعية اليوم السبت النقاب عن هيكل طائرة مقاتلة مسيرة بعد دخولها مرحلة الإنتاج.

واقتبس المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار -في تغريدة على تويتر- تغريدة سابقة عن دخول المسيرة "أقينجي" مرحلة الإنتاج.

وقال في التغريدة التي نشرها اليوم "سمكة أكبر وأكثر رشاقة دخلت مرحلة الإنتاج بعد 3 سنوات ونصف. المقاتلة المسيرة: "بيرقدار قزل إلما (التفاحة الحمراء) قادمة، ترقبوا".

وتضمنت تغريدة سلجوق بيرقدار صورا للمقاتلة المسيرة أثناء تحليقها وإقلاعها من حاملة تركية للطائرات المسيرة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف لتنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة في إنتاج المسيرات الحربية، وقد صدرت العشرات منها لعدة دول.