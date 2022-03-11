منظومة "إيغلا".. صنعتها روسيا وتواجه نيرانها في أوكرانيا وتبحث عمن زود بها كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تحاول معرفة أي دول شرقي أوروبا التي زودت كييف بمنظومات "إيغلا" المحمولة للدفاع الجوي، وسط تأكيدات أوكرانية عن تدمير وإعطاب الكثير من الآليات العسكرية لروسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا.

وبالتزامن مع إعلان موسكو عن مساعيها لمعرفة الدولة التي زودت كييف بتلك المنظومة، أعلنت كذلك عن تدمير 4 مراكز قيادة و63 مخزن أسلحة و3 منظومات دفاع جوي وإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية خلال عمليات اليوم الـ 16 من حربها في أوكرانيا.

فما هي منظومة إيغلا التي صنعتها روسيا وتواجه مخاطرها في أوكرانيا؟





منظومة إيغلا

إيغلا (igla) صاروخ أرض جو يحمل على الكتف، طوره الاتحاد السوفياتي السابق في السبعينيات، ودخلت أول نسخة من هذه الصواريخ الخدمة بالجيش السوفياتي عام 1981.

ويعتمد هذا الصاروخ منظومة فعالة ضد التشويش الراداري، وينطلق بنحو 320 مترا بالثانية.

يوجه إيغلا بنظام الأشعة تحت الحمراء وبالأشعة فوق البنفسجية، ومجهز بنظام ذكي يميز بصمة الطائرة لتجنب التشويش.

ويتراوح المدى الفعال لصواريخ إيغلا بين 500 و5200 متر.

ووفق موقع سبوتنيك الروسي فإنه توجد نسخ من هذا الصاروخ أولها "إيغلا 1" وآخرها "فيربا" التي تعد جيلا جديد من تلك الصواريخ، بما في ذلك إيغلا1، إيغلا1 إي، إيغلا إس إيه، إيغلا دي، إيغلا في، إيغلا إن، إيغلا إس.

وقد تم تطوير "إيغلا إس" ليصل مداه إلى 6 كيلومترات، ويعمل بنظام رقمي بالكامل مما سمح بزيادة وزن رأسه المتفجر إلى 2.5 كيلوغرام، ويبلغ وزن الصاروخ حوالي 15 كلغم، وهو مزود بقطع معدنية مع صاعق ليزري ينفجر قرب الهدف بنحو 5 أمتار فيقذف القطع باتجاهه ليضمن تفجيره.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن "إيغلا إس" من أقوى صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الأكتاف التي يمكنها إسقاط جميع أنواع الطائرات التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار و3.5 كلم، ومن مسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

ولا يزيد وزن الصاروخ بوسائل الإطلاق على 19 كلغم، ويمكن إعداده في وضع الإطلاق خلال 13 ثانية، ويعاد إعداده للإطلاق في 5 ثوان فقط، وفق موقع "روسيا اليوم".