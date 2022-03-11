كانت العاصمة الأوكرانية مهدا لمملكة "كييف روس" أساس حضارة العرق السلافي المنتشر بين أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا. ولعبت دورا كبيرا في صدّ الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، حتى حصلت على صفة "المدينة البطلة".

كييف- جبهات قتال كثيرة فُتحت في حرب روسيا على أوكرانيا، وتوزعت على مناطق رئيسية، إضافة إلى عمليات قصف طالت معظم مناطق البلاد الأخرى، دون قتال بداخلها.

وتوزّعت الجبهات الساخنة، حتى الآن، على 9 مناطق هي: تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، ودونيتسك، ولوهانسك، زاباروجيا، خيرسون، ميكولايف، بالإضافة إلى قصف العاصمة كييف وضواحيها.

لكن الترقب والاستعداد الأكبر -في كلا الجانبين- يتركز على "معركة الحسم" إن صح التعبير، في كييف الواقعة وسط البلاد، فمنذ يوم الحرب الأول في 24 فبراير/شباط الماضي، تقصف القوات الروسية مواقع في ضواحي وعمق المدينة دون توقف، وتحاول التقدم نحوها برّا، والسيطرة على مواقع إستراتيجية تُعينها أكثر على ذلك الغرض.

لكن القوات الروسية تواجَه بمقاومة أوكرانية شديدة، ومن آثارها تدمير الكثير من الآليات والمدرعات الروسية والأوكرانية على عدة محاور، وما حولها من مبانٍ وبنى تحتية.

المحاور إلى العاصمة

تلعب القوات الروسية، القادمة من الأراضي البيلاروسية شمالا (على بعد نحو 160 كلم من كييف) الدور الرئيس في مساعي الاقتراب من العاصمة وتطويقها، لاسيما بعد سيطرتها على مدينة تشرنوبل شمالا.

تتقدم هذه القوات نحو المحور الشمالي الغربي لكييف، محاولة -منذ أيام- السيطرة على مطار هوستوميل وبلدة بوتشا ومدينة إربين المجاورة، على مسافة تبعد نحو 30 كلم عن وسط كييف.

وإلى المحور الشمالي الشرقي، تتقدم القوات الروسية من جهة منطقة تشيرنيهيف، وتحديدا عبر مدينة بروفاري التي تبعد نحو 25 كلم عن وسط كييف.

كما حاولت القوات الروسية، ونجحت إلى حد ما، بدخول حي أوبولون شمال المدينة، حيث دارت معارك عنيفة، قبل أن يهدأ نسبيا هذا المحور.

وخلال الأيام الماضية للحرب، حاولت القوات الروسية السيطرة على مطار فاسيلكوف بالجنوب الغربي لكييف، وتنفيذ عمليات إنزال فيه وفي مطار هوستوميل، لكن القوات الأوكرانية أكدت إفشال تلك المحاولات، وقتل جميع من سمتهم "المخربين" الذين حاولوا التسلل إلى العاصمة.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، تحاول القوات الروسية إحراز تقدم على هذه المحاور يمكّنها لاحقا من تطويق كامل المدينة؛ لكن الهيئة تؤكد أن غالبية السيطرة -حتى الآن- للقوات الأوكرانية، وأن تقدم القوات الروسية بطيء جدا في ثالث أسابيع الحرب، بسبب مشاكل لوجستية كبيرة تعاني منها.





نزوح واستعداد لـ "أيام صعبة"

وكانت إدارة بلدية كييف قد أعلنت نزوح أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، مع الإشارة إلى نزوح نحو مليوني نسمة آخرين من سكان الأرياف والمدن المجاورة والمناطق البعيدة الأخرى الذين كانوا يعيشون ويعملون بالعاصمة.

وحذّر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، السكان من "أيام صعبة" تنتظر المدينة، داعيا مؤسسات الرعاية الطبية والصيدليات إلى الاستعداد، كما دعا النازحين إلى الحذر من مخاطر قد تعترضهم في طريق الانتقال إلى مناطق غربية تعتبر "أكثر أمنا".

وفي إطار الاستعداد أيضا، تشهد المدينة انتشارا كثيفا للقوات والآليات العسكرية والدفاعات الجوية على كافة المحاور، إضافة إلى انتشار كثيف لقوات ما يعرف بـ "الدفاع الإقليمي" في معظم الأحياء والشوارع الرئيسية، بحجم يفوق انتشارها في باقي المدن، وهي قوات تضم مدنيين متطوعين، ومحاربين قدامى إضافة لجنود احتياط.

أهمية تاريخية وإستراتيجية

وبحسب كثيرين، فإن حسم الحرب الروسية على أوكرانيا، أو آفاقها اللاحقة، قد تحدده المعارك على تخوم كييف وفي قلبها، لما لهذه المدينة من أهمية تاريخية وسياسية وعسكرية وإستراتيجية.

تأسست كييف في القرن الـ 19 الميلادي على ضفاف نهر دنيبر الذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين شرقي وغربي. وكانت مهدا لمملكة "كييف روس" التي تُعد أساس حضارة العرق السلافي المنتشر بين أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا.

ولعبت المدينة دورا كبيرا في صد الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، حتى حصلت على صفة "المدينة البطلة" لتكون ضمن 12 مدينة سوفياتية سابقة حصلت على هذا اللقب.

وعلى مساحة تقدر بنحو 839 كلم مربع، تمتد المدينة إلى 10 أحياء ضخمة، وتضم عشرات الجامعات والمعاهد الأشهر في أوكرانيا والاتحاد السوفياتي السابق، إضافة إلى الكثير من صناعات الطاقة الكهربائية والمائية والهندسية، ومصنع أنتونوف لإنتاج وصيانة الطائرات المدنية والعسكرية.

وبحكم موقعها الجغرافي على ضفتي نهر دنيبر وسط البلاد، تعتبر جسورها العشرة وشبكات الطرق، والسكك الحديدية فيها، عقدة وصل رئيسية بين مختلف مناطق أوكرانيا.

هذا بالإضافة إلى كونها -بطبيعة الحال- مركزا رئيسيا للحكم، وتحديد توجهات البلاد السياسية والإستراتيجية، وكذلك لقيادة العمليات العسكرية الدائرة.

ويرى مراقبون عسكريون أن صمود كييف يعني بالضرورة غوص روسيا في وحل حرب مكلفة وطويلة الأمد. أما سقوطها (في ظل تمسك الرئيس فولوديمير زيلينسكي وباقي رموز الحكم السياسي والعسكري بالبقاء فيها) فقد يعني قدرة موسكو لاحقا على إحراز تقدّم بري أكبر يشمل اجتياح مناطق بالغرب الأوكراني.