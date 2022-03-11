أوكرانيا.. بوتين يقر خطة لنشر 16 ألف "متطوع" من سوريا وزيلينسكي يصفهم بالمرتزقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن موسكو تنشر مرتزقة سوريين خلال الحرب التي قال إن بلاده وصلت فيها إلى نقطة تحول إستراتيجية، فيما أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة لنشر 16 ألف "متطوع" من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية، لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك، لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول إستراتيجية".

ودعا الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي إلى زيادة العقوبات على روسيا.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي- إن 16 ألف "متطوع" في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع الانفصاليين المدعومين من روسيا بمنطقة دونباس (شرقي أوكرانيا).

وقال بوتين "إذا رأيت أن كل هؤلاء الناس يريدون القدوم لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس بمحض إراداتهم وليس من أجل المال، فإنه يجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع".

واقترح شويغو -خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون الرسمي- تسليم صواريخ جافلين وستينغر غربية الصنع إلى قوات دونباس، إلى جانب أسلحة أخرى مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والصواريخ المضادة للدبابات.

وأضاف بوتين "بالنسبة لتسليم الأسلحة -خاصة تلك المصنوعة في الغرب التي وقعت في أيدي الجيش الروسي- فإنني بالطبع أؤيد إمكانية منحها للوحدات العسكرية التابعة لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، وأضاف متحدثا لشويغو "من فضلك افعل ذلك".

واعتبر بوتين أن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ضرورية لضمان أمن روسيا، كما قال شويغو إن العملية تمضي كلها كما كان مخططا لها قبل طلب موافقة بوتين على الاستعانة بمقاتلين من الشرق الأوسط.

بدوره، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون".

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال للصحفيين "إذا كان الغرب متحمسا جدا بشأن وصول المرتزقة، فلدينا أيضا متطوعون يرغبون في المشاركة".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق عن إنشاء فيلق دولي للمتطوعين الأجانب الذين يودون القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.





تدريب ورواتب

وأفادت مصادر مطلعة -فضلت عدم الكشف عن هويتها- لوكالة الأناضول بأن روسيا افتتحت منذ بدء عملياتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 14 مركزا في مناطق سيطرة النظام السوري بمحافظات دمشق وحلب وحماة ودير الزور والرقة، لجذب "مرتزقة" بغية إرسالهم إلى أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن مسلحين من مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري، والفيلق الخامس الذي أسسته روسيا خلال تدخلها العسكري في سوريا، يشكلون غالبية "المرتزقة" الذي تم تجنيدهم للقتال في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر أن روسيا اشترطت التمرس في القتال والقدرة على استخدام الأسلحة الثقيلة وبنادق القنص لقبول طلبات "المرتزقة"، كما تعهدت بدفع رواتب شهرية تتراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل مقاتل يتم قبوله.

ومن المنتظر أن يتم إرسال المقاتلين إلى أوكرانيا عبر قاعدة حميميم الروسية الواقعة غربي سوريا، بعد خضوعهم لتدريب عسكري قصير.