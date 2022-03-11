بايدن يصنّف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- مذكرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، تتضمن تصنيفه دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن في المذكرة إن تصنيف الدوحة جاء استنادا إلى الدستور وقانون المساعدات الخارجية. وكان بايدن قال إنه اتخذ هذا القرار لدى لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء القرار بعد نحو شهر من إعلان بايدن لأول مرة عزمه تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو، وفي أعقاب فرضه حظرا كاملا على واردات الطاقة الروسية على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال بايدن إن قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة، مشيرا إلى أنه سيبلغ الكونغرس عزمه على تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو، ليعكس ذلك أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل إستراتيجية مع الجيش الأميركي.