اليمن.. عملية أميركية سعودية مشتركة تنقذ أسيرتين لدى الحوثيين بصنعاء

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة في يناير/كانون الثاني الماضي لتحرير شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر أن الشابتين (19 و20 عاما) نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث خضعتا للفحص الطبي قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة. وامتنع المصدر عن ذكر هوية الشابتين أو معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقال المصدر نفسه إن الشابتين المولودتين في اليمن ذهبتا إلى صنعاء في مارس/آذار 2021 لزيارة أقاربهما، قبل أن تفرَض عليهما قيود على تحركاتهما، ويصادر جوازي سفرهما، وأضاف أن جماعة الحوثي أجبرت الفتاتين على الزواج.

ووفق المصدر فإن العملية المشتركة السعودية الأميركية جاءت بطلب من واشنطن.

سلاح الجو السعودي

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيان عملية تحرير الأسيرتين، قائلة إن سلاح الجو السعودي نقلهما من عدن إلى الرياض، وأضافت الوزارة أن العملية المشتركة تظهر "قوة العلاقات بين البلدين".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الأميركية تأكيد عملية إنقاذ الأسيرتين، وقال في بيان "ساعدنا في عودة مواطنتين أميركيتين بسلام من منطقة في اليمن خاضعة حاليا لسيطرة الحوثيين".

وأضاف أن الخارجية الأميركية ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين… في تسهيل مغادرتهما بأمان، ولدواعي الخصوصية لا يمكننا ذكر المزيد".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/أيلول 2014، وقد بات كل محاولات التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن بالفشل لحد الساعة، في ظل تردي الوضع الإنساني في أحد أفقر بلدان العالم.