الأمم المتحدة: أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم تخطى 2.5 مليون نسمة، أكثر من نصفهم في بولندا المجاورة، بينما نزح نحو مليونين آخرين داخليا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

وبحسب هذه المنظمة، لجأ 1.5 مليون أوكراني إلى بولندا، 225 ألفا إلى هنغاريا، 165 ألفا إلى سلوفاكيا، 99 ألفا إلى روسيا، نحو 85 ألفا إلى رومانيا، 282 ألفا إلى دول أوروبية أخرى.

من جهته، قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 1.8 مليون نزحوا داخل أوكرانيا نفسها.

وكانت الأمم المتحدة تخطط احتياجاتها الإنسانية على افتراض أن نحو 4 ملايين لاجئ أوكراني سيسعون لتأمين سلامتهم بالخارج، لكن مسؤولا عن اللاجئين بالمنظمة قال إنهم قد يضطرون لتعديل الخطة بعد أن فر نحو 200 ألف شخص إلى الدول المجاورة في الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ماثيو سولتمارش للصحفيين، أثناء زيارته للحدود مع بولندا "من الممكن جدا تعديل الرقم المتوقع للاجئين وهو 4 ملايين بالزيادة. لن يكون الأمر مفاجأة".

وأضاف سولتمارش أن الوكالات الإنسانية تسرع جهودها لتوفير معدات التدفئة لآلاف اللاجئين الذين ينتظرون عند المعابر الحدودية، وسط درجات حرارة شديدة البرودة.

وهناك مئات الآلاف محاصرون بسبب القصف الشديد داخل مدن وبلدات أوكرانيا، حيث تنفد إمداداتهم، بينما يجري تبادل بتوجيه اللائمة من قبل الطرفين الأوكراني والروسي كل منهما على الآخر بالفشل في التوصل لوقف النار.

وذكر تقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أنه يجري توفير خدمات الدعم النفسي عبر الإنترنت من داخل أقبية في أوكرانيا بسبب الأوضاع الأمنية.

من جهة أخرى، قالت شبكة "سي جي تي إن" (CGTN) الصينية إن شحنة من المعونات القادمة من البلاد وصلت إلى الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، تحمل مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية بقيمة 5 ملايين يوان.

China's humanitarian supplies for #Ukraine arrived at the border between Romania and Ukraine on Friday. These supplies, including food and daily necessities, are worth about 5 million yuan. pic.twitter.com/rqVx7UKihm

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2022