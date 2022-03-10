40 مرشحا لسباق رئاسة الجمهورية في العراق

القيادية في تحالف "الفتح" انتصار حسن الجزائري قالت إن "الكتل السياسية بانتظار اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح منصب الرئاسة، بهدف المضي باستكمال تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أنها تسلمت أسماء 40 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما تسعى القوى والكتل السياسية لتأمين ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب.

وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في كلمة له خلال زيارة لكركوك شمال بغداد، أن الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى النزاهة، والقيد الجنائي، وهيئة المساءلة والعدالة لغرض التدقيق.

وأضاف عبد الله أنه "بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام"، فيما لم يكشف عن موعد محدد لعقد جلسة اختيار الرئيس.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد فتحت باب التصويت للمرة الثالثة على المنصب، بعد تصويتها على قرار بذلك في جلسة عقدتها في 5 مارس/آذار الجاري، وهو ما أعاد السباق إلى نقطة الصفر.

المنافسة كردية

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وتنحصر المنافسة للفوز بالمنصب على أكبر حزبين كرديين وهما "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا)، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني (17 مقعدا).

وعلى مدى الدورات السابقة، شغل "الاتحاد الوطني" منصب رئاسة الجمهورية مقابل حصول "الديمقراطي" على وزارة سيادية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى رئاسة الإقليم ورئاسة وزراء الإقليم.

لكن الحزب الديمقراطي اعترض هذه المرة على مرشح الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي برهم صالح، لشغل منصبه لولاية ثانية.

ومع إصرار الاتحاد على مرشحه صالح، قدم الديمقراطي مرشحا من قِبَله وهو وزير الخارجية والمالية السابق هوشيار زيباري، وذلك قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية باستبعاده من سباق الرئاسة بعد أن قالت إن الشروط المطلوبة لا تتوفر فيه إثر الاشتباه بتورطه في الفساد خلال توليه وزارة المالية.

ومع فتح باب الترشح مجددا، بإمكان الحزب الديمقراطي تقديم مرشحه الجديد وهو وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، للتنافس على المنصب.

سيناريوهات

ورأى رئيس "مركز التفكير السياسي في العراق" إحسان الشمري، أن "هناك سيناريوهين اثنين أمام مجلس النواب بشأن حسم منصب رئاسة الجمهورية والتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح الشمري أن "السيناريو الأول يتمثل في مضي الحزب الديمقراطي بتقديم مرشح جديد لمنصب رئاسة الجمهورية، ومن ثم التنافس مع مرشح الاتحاد تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن "السيناريو الآخر هو أن تتوافق الكتل السياسية على اختيار مرشح بعينه، ومن ثم تمريره في البرلمان وانتخابه رئيسا".

واستبعد تحقق السيناريو الثاني على اعتبار أن الخلافات لا تزال تسود بين القوى السياسية، وخاصة الكردية منها، بشأن المرشحين لشغل المنصب.

ويسعى التيار الصدري الفائز بالانتخابات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وذلك خلافا لبقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

حظوظ المتنافسين

يبدو أن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد، أوفر للفوز بمنصب الرئاسة من منافسه برهم صالح، على اعتبار أن الحزب متحالف مع "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" (ائتلاف من أكبر قائمتين للسُّنة بـ71 مقعدا) وهما أول وثاني ترتيب المتصدرين للانتخابات.

في حين يبدو برهم صالح، أقرب إلى المعسكر الشيعي الآخر وهو "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل مقربة من إيران.

وقالت انتصار حسن الجزائري القيادية في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري (17 مقعدا)، إن "الكتل السياسية بانتظار اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح منصب الرئاسة، بهدف المضي باستكمال تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضافت الجزائري أن "الكتل السياسية سواء في بغداد أو الإقليم لم تتوصل إلى اتفاق حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية لغاية الآن".

ورأت أن "الحزب الديمقراطي أمام مأزق الآن بعد رفض المحكمة الاتحادية مرشحه هوشيار زيباري، مما أجبره على ترشيح ريبر أحمد، وهو لا يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية إلى الآن".

وبشأن احتمال تفاقم الأزمة السياسية والذهاب إلى إعادة الانتخابات، استبعدت انتصار الجزائري، إعادة الانتخابات "كون البرلمان باشر مهامه الدستورية، فأصبح الأمر معقدا ومستبعدا من قبل جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية".