أمير قطر يستقبل مبعوث الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية القطري يؤكد من باريس احترام بلاده سيادة أوكرانيا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني آخر التطورات على الساحة الأوكرانية، كما أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -من باريس- عن احترام بلاده سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ومؤكدا أن استضافة قطر الحوار التشادي تتماشى مع دعمها حل الأزمات بالحوار.

واستقبل أمير دولة قطر اليوم الخميس في الدوحة بيكتم رستم المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة الأوكرانية، والطرق السلمية والدبلوماسية الكفيلة بإنهاء الحرب.

وفي باريس، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم الخميس بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث أكد الوزير القطري أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، كما تؤكد على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا.

وخلال الاجتماع، أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن استضافة قطر الحوار التشادي تأتي تماشيا مع موقف دولة قطر الثابت الداعم لحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية والحوار.

وأضاف أن دولة قطر لن تألو جهدا في القيام بدورها مع شركائها لتحقيق ما من شأنه ضمان الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

سعدت بلقاء سعادة السيد @JY_LeDrian وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حيث تباحثنا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تطرقنا إلى آخر المستجدات الإقليمية، وتبادلنا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/ffY7yrNl0a — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 10, 2022

وفي سياق آخر، قال وزير خارجية قطر إن بلاده "تتابع التطورات الليبية عن كثب، وترى ضرورة إنهاء عملية الانقسام والتوصل إلى حلول سياسية من شأنها تحقيق الاستقرار للشعب الليبي الشقيق".

وأفاد بيان للخارجية القطرية بأن اللقاء بين الوزيرين تضمن مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وسبل تطويرها تزامنا مع مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.