رئيس الأركان الإسرائيلي يبدأ أول زيارة له إلى البحرين

وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي -أمس الأربعاء- إلى البحرين، لعقد لقاءات مع مسؤولين بحرينيين وقائد الأسطول الخامس الأميركي، ضمن زيارة هي الأولى من نوعها ولم يُعلن عنها مسبقا.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رئيس الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، استقبل كوخافي لدى وصوله المطار في زيارة رسمية.

ومن جهته، وصف الجيش الإسرائيلي -في بيان وصل الأناضول نسخة منه- زيارة كوخافي للبحرين بـ"التاريخية".

وأضاف أن كوخافي التقى نظيره البحريني، وكذلك مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين ناصر بن حمد آل خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي كوخافي "بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين"، وفق البيان.

ويرافق كوخافي خلال الزيارة -التي لم يكشف عن مدتها- مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بينهم رئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة -الذي يعد أيضا المسؤول العسكري عن ملف إيران- تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية إفي دفرين، ورئيس الدراسات في شعبة الاستخبارات (العسكرية) عميت ساعار.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، جرى نقل العلاقة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي إلى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بعد أن كانت إسرائيل ضمن القيادة الأميركية الأوروبية (يوكوم).

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الزيارة المكوكية التي تم الإعلان عنها فقط بعد هبوط رئيس الأركان في البحرين، تأتي على خلفية الاتفاق النووي الجاري إعداده بين إيران والقوى الكبرى (في محادثات جنيف)، والذي يثير قلقا كبيرا في إسرائيل".

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -للمرة الأولى- المنامة، والتقى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين آخرين بينهم وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات.

وسبقت زيارة بينيت إلى البحرين زيارتان لوزيري الخارجية يائير لبيد والدفاع بيني غانتس، خلال الأشهر الماضية.

ووقع غانتس مع وزير شؤون الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين -في واشنطن- اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021).