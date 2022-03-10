بينما يحاول ماكرون مسك العصا من المنتصف والدعوة لحل دبلوماسي لحرب روسيا على أوكرانيا يذهب بعض مرشحي الرئاسة الفرنسية إلى التشدد في فرض عقوبات على موسكو، فيما يرى آخرون فيها إجراءات غير مجدية

باريس- على مسافة شهر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة يوم 11 أبريل/نيسان المقبل أحدثت حرب روسيا على أوكرانيا والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة لهذه الأزمة صدمة كبيرة لدى النخبة السياسية الفرنسية انعكست على الحملات الانتخابية للمرشحين.

ووضعت هذه الحرب مرشحي الانتخابات الرئاسية أمام اختبار صعب باعتبار أن المواقف التي سيتبنونها قد تؤثر على صورتهم ومستقبلهم السياسي وعلى موقعهم في استطلاعات الرأي عند الناخبين.





حملة غير كلاسيكية

وفي تصريح إعلامي الأحد الماضي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال لقناة "تي إف إن" (TFN) إن "هذه الأزمة لا تفيد أحدا".

وتساءل: هل ستكون هذه الحملة الانتخابية كلاسيكية للرئيس؟ قبل أن يجيب "بالطبع لا، إنها ليست أبدا حملة كلاسيكية".

ولفت أتال إلى أنه سيتعين على إيمانويل ماكرون الاستمرار في حماية الفرنسيين والأوروبيين في مواجهة هذه الأزمة، وقال "ماكرون سيكون رئيسا كما يجب أن يكون، ومرشحا بالقدر الذي يستطيع أن يكونه".

شلل الحملات الانتخابية

من ناحيته، أشار الخبير في معهد الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية بباريس إبراهيم منصور إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا أحدثت ارتباكا كبيرا في الحملات الانتخابية الفرنسية.

وبرأيه "إذا طالت هذه الأزمة أكثر فستزيد فرض نفسها في الفضاء العام وفي وسائل الاعلام المحلية الفرنسية".

وأضاف منصور للجزيرة نت أن "هذه الأزمة همشت الحملات الانتخابية والمواضيع التي تطرح عادة في مثل هذه المناسبات السياسية، خاصة المحبذة لبعض المرشحين اليمينيين، كالهجرة والإسلام والحجاب ومكانة المسلمين في فرنسا والغرب".

وأشار إلى أن السياسة الخارجية وحرب روسيا على أوكرانيا أصبحتا الموضوع الرئيسي في الانتخابات، وهذا يعتبر ضربة قاسمة لكثير من المرشحين، خاصة اليمينيين المتطرفين.

مواقف متذبذبة

في ظل هذه الحرب اختلفت مواقف مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفي موقف يميل إلى المناورة بين التنديد وتشديد العقوبات والحوار يحاول الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مسك العصا من الوسط في حرب روسيا على أوكرانيا، ففي البداية ندد ماكرون بقرار الرئيس الروسي بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، ودعا إلى فرض "عقوبات أوروبية موجهة" ضد موسكو.

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا لبس ماكرون قبعة القائد الأعلى للقوات المسلحة والزعيم الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه "إزاء هذا العمل الحربي سنرد دون ضعف".

لكن في الوقت الذي تواصل فيه فرنسا مع حلفائها الأوروبيين فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والرياضية وحتى الثقافية على روسيا يواصل ماكرون محاولاته المتكررة لإيجاد حل سلمي لهذه الحرب من خلال حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومكالماته الهاتفية التي لا تتوقف معه.

لوبان المراوغة

أما مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان -التي استقبلها فلاديمير بوتين في عام 2017، وتواصل تسديد قرض بقيمة 9 ملايين يورو حصلت عليه في عام 2014 من بنك روسي- فأعلنت في بداية الحرب عن "أسفها إزاء قرار بوتين"، داعية إلى "القيام بكل شيء من أجل العودة إلى الحوار بهدف ضمان الأمن في أوروبا".

وبعد بدء الحرب دعت لوبان إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا"، وتؤكد اليوم أن "الخط الأحمر" الذي تجاوزه الرئيس الروسي في أوكرانيا "يغير جزئيا نظرتها له".

لكن لوبان في المقابل تواصل التقلب في موقفها، إذ رفضت في يناير/كانون الثاني الماضي خلال تجمع حاشد في مدريد مع مجموعة من الأحزاب اليمينية الأوروبية التصديق على فقرة من إعلان مشترك بشأن أوكرانيا تدين "العمليات العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوروبا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أنها تحاول التذكير في كل تجمعاتها وخطاباتها بالالتزام الذي أقره حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى موسكو في أوائل التسعينيات بحيث "لا يمكن أن تكون للحلف قوات على الحدود الروسية"، وفق تعبيرها، كما تريد انسحاب فرنسا من الحلف والتوقيع على "اتفاق مع روسيا".

بوتين فرنسي

وعلى خطى لوبان أبدى المرشح اليميني المتطرف إريك زمور إعجابه بالرئيس الروسي في كثير من المناسبات، ووصفه بـ"الوطني"، وقال في تصريح إعلامي عام 2018 "كنت أحلم ببوتين فرنسي".

لكنه في الأيام الأخيرة غيّر مواقفه السابقة ووصف الرئيس بوتين في لقاء صحفي اليوم الخميس بأنه "ديمقراطي استبدادي"، كما أدان المرشح اليميني المتطرف "هذا الاستخدام للقوة بلا تحفظ" من قبل روسيا، ودعا في الوقت نفسه إلى "معاهدة تكرس نهاية توسع الناتو" للرد على "المطالب الروسية".

وأبدى زمور شكوكه بخصوص العقوبات ووصفها بـ"غير المجدية"، والتي من المرجح أن تؤثر على القوة الشرائية للفرنسيين.

ونتيجة لهذا التقلب في المواقف من زمور -الذي راهن في ديسمبر/كانون الأول في حوار مع القناة الفرنسية الثانية على أن "روسيا لن تغزو أوكرانيا" تضاعفت حملات السخرية منه على منصة تويتر حتى وُسم بـ"فلاديمير زمور".





ميلونشون المتحول

بدوره، حينما سُئل مرشح حزب "فرنسا الأبية" جان لوك في حوار مع القناة الفرنسية الثانية قبل الحرب عن المعتدي روسيا أم الناتو؟ أجاب جان لوك ميلونشون "الناتو بلا شك".

لكنه عدل موقفه بعد ذلك، واستنكر الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفها بـ"استعراض للقوة لا حدود له"، مؤكدا أن "روسيا أحدثت خطرا محدقا لاندلاع نزاع شامل يهدد البشرية بأسرها".

لكن ميلونشون -الذي ساند التدخل الروسي في سوريا عام 2015- ينادي اليوم بوقف إطلاق النار وبالمفاوضات في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويرفض إرسال أسلحة إلى الأوكرانيين، كما أنه يدافع عن "موقف عدم الانحياز" تجاه روسيا أو الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يرفض الزعيم اليساري -الذي لم يدع إلى حد الآن لفرض عقوبات على روسيا- وصف الرئيس الروسي بالدكتاتور، مفضلا استخدام عبارة "الحاكم المتسلط".

غير أن مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو حاولت "المزايدة" في موقفها، وشددت على ضرورة اتباع "سياسة أمنية ودفاعية أوروبية أكثر صلابة"، ودعت إلى" تجميد أسعار الطاقة" في فرنسا لتجنب النقص المحتمل.

كما شجعت هيدالغو على "إجراء سريع لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وأبدت رغبتها في فرض عقوبات شديدة على بوتين "تتجاوز بكثير تلك التي اتخذها الاتحاد".

صدمة النخب السياسية

ويفسر الخبير في معهد الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية بباريس إبراهيم منصور التذبذب في مواقف المرشحين بحالة الصدمة والدهشة والإحباط والإحراج التي أصابتهم، لأنهم لم يتوقعوا هذه الحرب في أسوأ الحالات، وشعروا أنهم وقعوا في ورطة لأنهم كانوا يدعمون بوتين ويعتبرونه مثالا.

وأضاف "لا يستطيع أغلب المرشحين تغيير مواقفهم السابقة بين عشية وضحاها، ولذلك يسعون إلى تلطيفها ومراجعتها حتى لا يخسروا أصوات ناخبيهم وكي لا يوصفوا بالانتهازية".

ماكرون الرابح

لكن يبدو أن حرب روسيا على أوكرانيا خدمت الرئيس ماكرون، إذ أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" ونشرت الاثنين الماضي تقدمه بنقطتين في أسبوع واحد، ليصل إلى 30% من الأصوات المتوقعة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، متقدما على مارين لوبان وفاليري بيكريس وإريك زمور.

وقدّم ماكرون طلب ترشحه للانتخابات رسميا عن طريق رسالة للفرنسيين نُشرت اليوم الخميس على الإنترنت.

وبينما تقدمت لوبان أيضا بنقطتين وحصلت على 18% من الأصوات في الاستطلاع خسر زمور 1.5 نقطة وتدحرج إلى 12.5%، مما سمح لفاليري بيكريس -التي بقيت عند 13%- باحتلال المركز الثالث.

وبالنسبة لليسار تقدم مرشح حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون بنقطة ليصبح عند 11.5%، متقدما بفارق كبير على مرشح الخضر يانيك جادو الذي ظل عند 5%، والشيوعي فابيان روسيل بنسبة 4%، في حين وقفت الاشتراكية آن هيدالغو عند 2.5% من نوايا التصويت في آخر الترتيب.