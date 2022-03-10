بعد تصريحات غربية وصفت بالعنصرية.. الأمير وليام "مصدوم" من رؤية الحرب على الأراضي الأوروبية

قال دوق كامبريدج الأمير وليام إن البريطانيين اعتادوا على رؤية الحروب والصراعات في أفريقيا وآسيا، لكنه من الغريب جدًا رؤية هذا في أوروبا.

وأعرب الأمير -خلال زيارة للمركز الثقافي الأوكراني في لندن- عن صدمته من رؤية الحرب على الأراضي الأوروبية. وأضاف أنه يأمل في بذل المزيد للمساعدة.

والتقى الزوجان مع متطوعين أوكرانيين، وقام كل من وليام وكيت بتحية العلم الأوكراني وتثبيت الدبابيس التي تحمل العلم على ملابسهما.

ولفت إلى أن أولاده قد تأثروا بالأزمة أيضا، وأنه يحاول أن يشرح لهم ما يجري، لكن عليه أن ينتقي كلماته بعناية.

Over the past two weeks, communities and organisations here in the UK have come together to provide vital support to Ukrainians here in Britain and across Europe. (1/4) pic.twitter.com/Smpt48X5og — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 9, 2022

ويأتي تصريح الأمير البريطاني بعد موجة انتقادات واسعة لتعليقات من إعلاميين وسياسيين غربيين وصفت بأنها عنصرية.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عبّر بعض الصحفيين والشخصيات السياسية عن صدمتهم لرؤية ما اعتادوا حدوثه في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين يحدث الآن لأوروبيين يشبهونهم، وهو ما أثار غضبًا عربيًّا وعالميا.

ورأى بعض المعلقين أن تغطية الأزمة الأوكرانية كشفت تحيزات المجتمعات الغربية للبيض وعدم اكتراثها بغيرهم، وانُتقدت الرؤية الغربية التي تحدد من يستحق التعاطف ومن لا يستحقه، ومن يعتبر مقاومًا ومن يعد "إرهابيًّا".