بعد تصريحات غربية وصفت بالعنصرية.. الأمير وليام "مصدوم" من رؤية الحرب على الأراضي الأوروبية

قال دوق كامبريدج الأمير وليام إن البريطانيين اعتادوا على رؤية الحروب والصراعات في أفريقيا وآسيا، لكنه من الغريب جدًا رؤية هذا في أوروبا.

وأعرب الأمير -خلال زيارة للمركز الثقافي الأوكراني في لندن- عن صدمته من رؤية الحرب على الأراضي الأوروبية. وأضاف أنه يأمل في بذل المزيد للمساعدة.

والتقى الزوجان مع متطوعين أوكرانيين، وقام كل من وليام وكيت بتحية العلم الأوكراني وتثبيت الدبابيس التي تحمل العلم على ملابسهما.

ولفت إلى أن أولاده قد تأثروا بالأزمة أيضا، وأنه يحاول أن يشرح لهم ما يجري، لكن عليه أن ينتقي كلماته بعناية.

Over the past two weeks, communities and organisations here in the UK have come together to provide vital support to Ukrainians here in Britain and across Europe. (1/4) pic.twitter.com/Smpt48X5og

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 9, 2022