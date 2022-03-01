الحرب على أوكرانيا.. زيلينسكي غير راض عن نتائج مفاوضات بيلاروسيا وكندا تدخل على خط العقوبات ومعارك عنيفة على عدة جبهات

واصلت القوات الروسية سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى لتدخل الحرب التي شنتها روسيا على جارتها الغربية يومها السادس من دون تغيير دراماتيكي كبير.

وبالتزامن مع المعارك والحشود العسكرية الروسية الضخمة التي تقترب من كييف، انطلقت مفاوضات بين طرفي الصراع في بيلاروسيا، في حين عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بناء على قرار مجلس الأمن.

ولم تتوقف إعلانات الدول بفرض عقوبات إضافية على روسيا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسجلت تركيا موقفا نادرا بمطالبتها جميع الدول بألا ترسل سفنا حربية إلى مضايقها بين البحرين المتوسط والأسود بموجب معاهدة مونترو المبرمة عام 1936.

وللاطلاع على تطورات اليوم الخامس (الاثنين) من الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها اضغط هنا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة:

منذ 6 ساعات

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض أي من المنشآت النووية الأوكرانية لحادث واحد ستكون له تداعيات خطيرة.

منذ 6 ساعات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا لبحث وضع المفاعلات النووية النشطة في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الاتحاد الروسي لكرة القدم: نرفض عقوبات الفيفا والاتحاد الأوروبي وسنطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية.

منذ 7 ساعات

الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرران حظر الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة بالمنافسات حتى إشعار آخر.

منذ 7 ساعات

الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

منذ 7 ساعات

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني: طلبت من نظيري الأميركي عقوبات إضافية على روسيا وتقديم أسلحة لنا ووعدني بالاستجابة.

منذ 7 ساعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة تختتم أعمال اليوم الأول من جلسة خصصت لبحث حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: القوات الروسية تضيق الخناق على مدينة ماريوبول بعد سيطرتها على مدينة بردينيسك المجاورة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: معارك محتدمة على أكثر من جبهة في أوكرانيا خاصة في مدينتي خاركيف وماريوبول.

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني: نستعد للجولة الثانية من المفاوضات عند عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما جرى معها.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة خاركيف: روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها.

منذ 8 ساعات

وزيرة الدفاع الكندية: سنقدم أنظمة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا وسنعمل على إيصالها إلى هناك بأسرع وقت ممكن.

منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن نواب بالكونغرس: نواب سيطالبون بايدن بمنح إقامة لنحو 30 ألف أوكراني موجودين بالولايات المتحدة.

منذ 9 ساعات

ماكرون في رسالة للجيش الفرنسي: الهجوم الروسي على أوكرانيا أخطر استعراض للقوة منذ نهاية الاتحاد السوفياتي.

منذ 9 ساعات

رويترز: كندا تحظر واردات النفط الروسية، وتعلن تزويد أوكرانيا بالأسلحة المضادة للدبابات.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث خلال خطاب حالة الاتحاد عن الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

بلينكن: أرحب بفرض سويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة مزيدا من الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب عدوانها ضد أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

بايدن: بحثت مع حلفائنا حرب روسيا على أوكرانيا وأكدنا الاستعداد لفرض تكلفة على روسيا إذا لم تتراجع عن تصعيدها.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: قرار طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يعود إلى انخراطهم في أنشطة تجسس.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: الخطاب التصعيدي المتعلق بالأسلحة النووية أمر خطير ويجب تجنبه، وهو ما لا نريد أن ننغمس فيه.