تطورات الحرب على أوكرانيا.. القوات الروسية تسعى للسيطرة على كييف وتشديد العقوبات على موسكو

واصلت القوات الروسية سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى لتدخل الحرب التي شنتها روسيا على جارتها الغربية يومها السادس من دون تغيير دراماتيكي كبير.

وبالتزامن مع المعارك والحشود العسكرية الروسية الضخمة التي تقترب من كييف، انطلقت مفاوضات بين طرفي الصراع في بيلاروسيا، في حين عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بناء على قرار مجلس الأمن.

ولم تتوقف إعلانات الدول بفرض عقوبات إضافية على روسيا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسجلت تركيا موقفا نادرا بمطالبتها جميع الدول بألا ترسل سفنا حربية إلى مضايقها بين البحرين المتوسط والأسود بموجب معاهدة مونترو المبرمة عام 1936.

وللاطلاع على تطورات اليوم الخامس (الاثنين) من الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها اضغط هنا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة:

منذ 24 ثانية

وول ستريت جورنال: اتفاق بين وفدي أوكرانيا وروسيا على الاجتماع مرة أخرى على حدود بولندا بيلاروسيا

منذ دقيقتين

رويترز عن مصدر دبلوماسي: مراقبو منظمة الأمن والتعاون بأوروبا سيغادرون مناطق سيطرة الانفصاليين بدونيتسك

منذ 4 دقائق

رويترز عن مصدر دبلوماسي: مراقبو منظمة الأمن والتعاون بأوروبا سيغادرون مناطق سيطرة الانفصاليين بدونيتسك

منذ 7 دقائق

الداخلية الأوكرانية: تقارير عن محاولات روسية لقطع شبكات الاتصالات الهاتفية عن مدن البلاد

منذ 10 دقائق

فايننشال تايمز عن مسؤولين غربيين: نتوقع زيادة القتلى المدنيين لاستخدام موسكو مدفعية ثقيلة في كييف وخاركيف

منذ 17 دقيقة

رويترز عن نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 350 ألف شخص دخلوا أراضينا من أوكرانيا منذ الخميس

منذ 22 دقيقة

الرئيس الروماني: نؤيد دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك

منذ 27 دقيقة

نيويورك تايمز عن رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا محطات إنترنت تعمل مع الأقمار الصناعية أرسلها إيلون ماسك

منذ 36 دقيقة

الرئيس الشيشاني: مقتل 2 وإصابة 6 من أفراد قواتنا في أوكرانيا

منذ 41 دقيقة

بلومبيرغ عن متحدث باسم شبكة نتفليكس: لن نضيف القنوات الروسية إلى خدماتنا في ضوء الأوضاع الحالية

منذ 49 دقيقة

رئيس إدارة الدولة الإقليمية في سومي: مقتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف صاروخ لوحدة عسكرية في أوختيركا

منذ 55 دقيقة

عمدة خيرسون في جنوب أوكرانيا: الجيش الروسي على مشارف المدينة

عمدة بلدية فاسيلكوف الأوكرانية: مقتل 2 وإصابة 3 في قصف صاروخي روسي دمر مباني سكنية

الجيش الأوكراني تصدى خلال الأيام الماضية لمحاولات القوات الروسية اقتحام كييف (الأوروبية)

منذ ساعة

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الحرب من أجل كييف ستكون طويلة ودموية

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: الأوكرانيون يستعدون بسرعة لحرب شوارع

ميرفي بعد الإحاطة السرية حول أوكرانيا: واشنطن وحلفاؤها ينسقون لتجميد ممتلكات بوتين وأركان حكمه والتحفظ عليها

ميرفي بعد الإحاطة السرية بالكونغرس حول أوكرانيا: روسيا ستحاول محاصرة كييف وقطعها عن محيطها في الأسابيع المقبل

منذ ساعة

ريا نوفوستي: بنك أبلسين الأوزبكستاني يعلق تحويلات الأموال من وإلى روسيا

منذ ساعة

هيئة أركان الجيش الأوكراني: روسيا قصفت المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ 113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر

منذ ساعة

وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير/شباط

منذ ساعة

الدفاع الأوكرانية: نفذنا غارات جوية على أرتال الدبابات والمدرعات الروسية في منطقة تشيرنيهيف وقرب بيرديانسك

منذ ساعة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: العقوبات ضد البنك المركزي الروسي تهدف إلى تحييد الدفعات النقدية

منذ ساعة

الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 5 مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 منذ بدء الهجوم

منذ ساعة

الجيش الأميركي: الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض الأمن العالمي ومتحدون مع حلفائنا لردع العدوان على الناتو

منذ ساعة

الجيش الأميركي: رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث العمل العسكري الروسي مع رؤساء أركان الناتو في اجتماع عبر الفيديو

منذ ساعتين

وسائل إعلام أوكرانية: غارات جوية على فينيتسا وتشيركاسي وسط البلاد

منذ ساعتين

وسائل إعلام أمريكية: شركة جنرال موتورز الأميركية توقف تصدير السيارات إلى روسيا

منذ ساعتين

الدفاع الأوكرانية: نستبعد قيام البحرية الروسية بإنزال على شواطئنا في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية





منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني: طلبنا من محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن

وزير الخارجية الأوكراني: ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ ساعتين

رويترز: شركة فيزا تقول إنها تتخذ إجراءات فورية لضمان الامتثال للعقوبات على روسيا

رويترز: شركة فيزا تقول إنها مستعدة للامتثال لعقوبات إضافية قد تتخذ ضد روسيا

منذ ساعتين

نيويورك تايمز: مركز العمليات الدفاعية للهجمات الإلكترونية في مايكروسوفت يرصد استهداف وزارات ومؤسسات أوكرانية

منذ ساعتين

رويترز عن مصدر مطلع: أجهزة روكو للبث التلفزيوني عبر الإنترنت تحذف قناة روسيا اليوم من قائمة القنوات الأوروبية

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني لنظيره الأميركي: نطالب بمزيد من الأسلحة وتصعيد العقوبات ضد روسيا

منذ 3 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية قصفت أحد المستشفيات في العاصمة كييف

منذ 3 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: طائرات مسيرة أوكرانية قصفت رتلا للقوات الروسية في مدينة زابوروجيا جنوبي البلاد

منذ 4 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: ارتفاع عدد المقاتلات الروسية التي أُسقطت في محيط كييف إلى 5 خلال الساعات الماضية.





منذ 4 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني أسقط مقاتلتين روسيتين فجر اليوم في محيط العاصمة كييف.

منذ 4 ساعات

رويترز عن شركة "ماستر كارد": تطبيقا للعقوبات على روسيا قررنا حظر مؤسسات مالية روسية من استخدام شبكة مدفوعاتنا.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: اشتباكات متقطعة في المناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية تبث صورا لما قالت إنه تدمير رتل عسكري روسي يبعد عن كييف نحو 60 كيلومترا.

منذ 5 ساعات

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يسمح لأي مؤسسة أميركية أو أوروبية بإجراء معاملات بالروبل.

منذ 5 ساعات

سي إن إن: صور أقمار صناعية تظهر أن طول الأرتال العسكرية الروسية القريبة من العاصمة الأوكرانية يمتد إلى 40 ميلا.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: قوات روسية بدأت هجوما في خيرسون وتتقدم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.

منذ 6 ساعات

مراسلة الجزيرة: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان يقدمان إحاطة سرية بالكونغرس الآن بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.





منذ 6 ساعات

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض أي من المنشآت النووية الأوكرانية لحادث واحد ستكون له تداعيات خطيرة.

منذ 6 ساعات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا لبحث وضع المفاعلات النووية النشطة في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

الاتحاد الروسي لكرة القدم: نرفض عقوبات الفيفا والاتحاد الأوروبي وسنطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية.

منذ 7 ساعات

الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرران حظر الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في المنافسات حتى إشعار آخر.

منذ 7 ساعات

الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

منذ 7 ساعات

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني: طلبت من نظيري الأميركي عقوبات إضافية على روسيا وتقديم أسلحة لنا ووعدني بالاستجابة.

منذ 7 ساعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة تختتم أعمال اليوم الأول من جلسة خصصت لبحث حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: القوات الروسية تضيق الخناق على مدينة ماريوبول بعد سيطرتها على مدينة بردينيسك المجاورة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: معارك محتدمة على أكثر من جبهة في أوكرانيا خاصة في مدينتي خاركيف وماريوبول.

منذ 8 ساعات

الرئيس الأوكراني: نستعد للجولة الثانية من المفاوضات عند عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما جرى معها.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة خاركيف: روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها.





منذ 8 ساعات

وزيرة الدفاع الكندية: سنقدم أنظمة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا وسنعمل على إيصالها إلى هناك بأسرع وقت ممكن.

منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن نواب بالكونغرس: نواب سيطالبون بايدن بمنح إقامة لنحو 30 ألف أوكراني موجودين بالولايات المتحدة.

منذ 9 ساعات

ماكرون في رسالة للجيش الفرنسي: الهجوم الروسي على أوكرانيا أخطر استعراض للقوة منذ نهاية الاتحاد السوفياتي.

منذ 9 ساعات

رويترز: كندا تحظر واردات النفط الروسية، وتعلن تزويد أوكرانيا بالأسلحة المضادة للدبابات.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث خلال خطاب حالة الاتحاد عن الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

بلينكن: أرحب بفرض سويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة مزيدا من الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب عدوانها ضد أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

بايدن: بحثت مع حلفائنا حرب روسيا على أوكرانيا وأكدنا الاستعداد لفرض تكلفة على روسيا إذا لم تتراجع عن تصعيدها.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: قرار طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يعود إلى انخراطهم في أنشطة تجسس.

منذ 9 ساعات

البيت الأبيض: الخطاب التصعيدي المتعلق بالأسلحة النووية أمر خطير ويجب تجنبه، وهو ما لا نريد أن ننغمس فيه.