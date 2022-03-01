القدس.. جنود الاحتلال يطلقون قنبلة صوتية في وجه طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ندد ناشطون باعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس المحتلة، إثر إصابة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في وجهها بقنبلة صوتية أطلقها الجنود الإسرائيليون خلال مواجهات في منطقة باب العامود أمس الاثنين.

وهرع مواطنون فلسطينيون لإسعاف منور برقان (11 عاما) التي أظهرت الصور انتفاخ وجهها ونزف الدماء من فكها.

وقد ذكرت والدتها لموقع "القسطل" الفلسطيني أن منور تحتاج لعملية جراحية بسبب إصابتها البالغة في الفك.

وقال ناشطون فلسطينيون إن إصابة هذه الطفلة تؤكد إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل مع الفلسطينيين الذين لم يفعلوا شيئا سوى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقد انتقد آخرون صمت الإعلام الغربي ومؤسساته وسكوته عن الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية، مؤكدين أن هناك ازدواجية في المعايير بالتعامل مع القضايا الإنسانية، وخاصة في ظل تهافت الإعلام للحديث عن تفاصيل الحرب الروسية على أوكرانيا وتصدير الجانب الإنساني.

وقد شهدت مناطق القدس، وخاصة باب العامود، حالة من التوتر أمس، بعد قمع الاحتلال المقدسيين خلال احتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج، واعتقال العشرات من الشبان وإصابة آخرين.

تغطية صحفية: ""الحمد لله إنه بنتي ضلت عايشة .. ادعولها تقوم بالسلامة" ..والدة الطفلة المقدسية منور برقان تروي للقسطل ما حصل اليوم مع ابنتها في باب العامود وإصابتها بقنبـ.ـلة صوت في وجهها" pic.twitter.com/8nxEGG5Pkl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022

صباح الخير للطفلة الفلسطينية الجميلة منور برقان 11 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تمكث على سرير الشفاء بعد أن هشمت فكّها قوات الاحتلال خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمام بوابات القدس المحتلة. pic.twitter.com/Dxhc7JPnFH — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 1, 2022

هذه الطفلة منور برقان " من ذوي الإعاقة، " صماء" أصابها الاحتلال بقنبلة صوتية في باب العامود أدت إلى كسر في الفك.. اللعنة على هذا العالم الأصم عن أوجاع شعبنا منذ عشرات السنين..#فلسطين #روسيا_اوكرانيا https://t.co/qakGv2p65v pic.twitter.com/r6pAwemgBY — Helwah Arouri (@HelwhaK) February 28, 2022