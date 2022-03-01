حظي المدانون بعفو رئاسي في يناير/كانون الثاني الماضي بشكل غير معلن، وتمّ الإفراج عنهم، لكن القضية عادت إلى الواجهة بعدما أثارت مواقف منددة، مما دفع الرئاسة العراقية لفتح تحقيق.

سحب الرئيس العراقي برهم صالح -أمس الاثنين- عفوا أعطي لجواد لؤي جواد الياسري، نجل محافظ النجف السابق (جنوب) المدان بتهريب المخدرات، مطالبا بتوقيفه بعدما تسبب قرار العفو بسخط كبير في العراق، وانتقادات سياسية وشعبية واسعة.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أصدر صالح مرسومين جمهوريين بالعفو عن الياسري وأفراد عصابته.

وقالت الرئاسة العراقية -في بيان الاثنين- إن رئيس الجمهورية وجّه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2) خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما.

وأوضحت أن صالح وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية.

وقال صالح -وفق البيان- لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقا في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية، طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره.

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد، مكونة من 3 أشخاص أحدهم نجل محافظ النجف في حينه لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكما بالسجن المؤبد عليهم، وألزمهم بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).

وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في 10 يناير/كانون الثاني الماضي بشكل غير معلن، وتمّ الإفراج عنهم. لكن القضية عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة بعدما أثارت مواقف منددة، مما دفع الرئاسة العراقية إلى أن تطلب فتح تحقيق.

العفو الخاص الذي صدر لابن محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ( حميد الغزي) pic.twitter.com/ZRL2tKuOkC — احمد الوشاح (@JeMAnLosleXaTnd) February 26, 2022

وندد نواب وصحفيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ترتبط باستقالة لؤي جواد الياسري والد المتهم من منصبه محافظا للنجف.

وأعلن الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد، ودافع في مؤتمر صحافي عن نجله الذي "ذهب ضحية والده المحافظ"، مضيفا "أقسم بالله أنه بريء".

وإثر الانتقادات، بينت رئاسة الجمهورية أن قرار العفو جاء بناء على توصيات من الحكومة العراقية.