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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

Palestinians protest against Jewish settlements near Nablus
الضفة الغربية تشهد أسبوعيا سقوط شهداء وجرحى في مواجهات مع الاحتلال (رويترز)
1/3/2022

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة).

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا استشهد عقب إطلاق النار عليه في مخيم جنين. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرّر عبد الله الحصري من مخيّم جنين مما أدى إلى استشهاده".

ونقلت رويترز عن حركة الجهاد الإسلامي قولها إن الشهيد كان من أعضائها.

وأوضحت وزارة الصحة أن مواطنيْن اثنين آخرين أصيبا بجراح حرجة جراء إصابتهما بالرصاص الحي؛ أحدهما في الرأس والآخر في البطن، وأدخلا غرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية عقب اقتحام القوات مخيم جنين.

ويشهد مخيم جنين عادة مواجهات واشتباكات عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.​​​​​

المصدر : وكالات