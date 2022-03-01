استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا استشهد عقب إطلاق النار عليه في مخيم جنين. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرّر عبد الله الحصري من مخيّم جنين مما أدى إلى استشهاده".

ونقلت رويترز عن حركة الجهاد الإسلامي قولها إن الشهيد كان من أعضائها.

وأوضحت وزارة الصحة أن مواطنيْن اثنين آخرين أصيبا بجراح حرجة جراء إصابتهما بالرصاص الحي؛ أحدهما في الرأس والآخر في البطن، وأدخلا غرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية عقب اقتحام القوات مخيم جنين.

ويشهد مخيم جنين عادة مواجهات واشتباكات عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.​​​​​