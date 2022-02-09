وزير مالي: مصرّون على تنفيذ خطتنا الإصلاحية وعلى فرنسا التأقلم مع قواعدنا الجديدة

قال وزير إعادة تأسيس الدولة في مالي إبراهيما إيكاسا مايغا إن حكومته لن تتراجع عن خطتها الإصلاحية وحماية شعبها، وإن على فرنسا إدراك تغير قواعد التعامل مع حكومة مالي.

وأضاف مايغا، في تصريح للجزيرة، أن السلطة الانتقالية في مالي قدّرت أن نظام العلاقة مع فرنسا "لا يتماشى والمصالح المالية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإصلاح الدولة، ولهذا قررنا تغيير نمط التعامل"، ووضح الوزير المالي أن طريقة النظر إلى العلاقات مع فرنسا "ربما هي طريقة جديدة، وعلى الفرنسيين أن يتأقلموا معها".

وكان الجيش المالي قد استولى على السلطة في يونيو/حزيران 2021، وعيّن شوغل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء، وفي الشهر الماضي فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.

وقال مراسل الجزيرة في باماكو فضل عبد الرزاق إن خطة إصلاح الدولة لدى المسؤولين الماليين الحاليين هي إصلاح مؤسسات الدولة الدفاعية والأمنية، فضلا عن وضع قواعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد 5 سنوات، ثم مكافحة الفساد، وهي العناصر الثلاثة لخطة الحكومة الانتقالية.

وتشدد الحكومة المالية على ضرورة إكمال الخطة ذات المكونات الثلاثة.

وأوضح مراسل الجزيرة أن التوتر بين باماكو وباريس مرده إلى فشل القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد منذ عام 2013 في مهمتها المتمثلة في استعادة الأمن في شمالي مالي، وهو ما نتج عنه توتر العلاقة بين البلدين.

تقسيم البلاد

وكان رئيس وزراء مالي قد اتهم قبل أيام فرنسا بالسعي نحو تقسيم البلاد عن طريق استغلال وجودها العسكري في البلاد، وقال مايغا "بعد فترة البهجة والحماسة في 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات المسلحة استحال التدخل في مرحلة ثانية تقسيما لمالي بحكم الأمر الواقع، استند إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه، وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة بدءا من 2014".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأميركيون على المجلس العسكري الحاكم في مالي تأخير عودة المدنيين إلى الحكم، والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.

وقد طرد المجلس العسكري الحاكم في باماكو مطلع فبراير/شباط الحالي السفير الفرنسي في مالي. ودفع توتر العلاقات بين باماكو وباريس الدول الأوروبية المشاركة في "قوة تاكوبا" بقيادة فرنسا إلى إمهال نفسها إلى منتصف الشهر الحالي لتقرر مستقبل وجودها العسكري في مالي المستمر منذ عام 2013.