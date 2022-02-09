نصر الله يتحدث حول: المصالحة مع الخليج ومواجهة إسرائيل والقدرات العسكرية للإمارات

ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كلمة تناول فيها قصف جماعة الحوثي للإمارات وجهود الكويت للمصالحة بين لبنان ودول الخليج وأفق الحرب بين الحزب وإسرائيل.

وقال حسن نصر الله مساء الثلاثاء إن الدول المطبعة مع "كيان العدو تقدم المنفعة للعدو الإسرائيلي إعلاميا واقتصاديا وغيره، لكن عسكريا لا يمكن أن يفيدوه في أي شيء".

وتهكم زعيم حزب الله على المقدرات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة قائلا "الإمارات منذ تأسيسها اشترت بعشرات المليارات أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، وأمام أول مواجهة مباشرة استنجدت بآخرين".

وقال إن الإماراتيين يطلبون اليوم الحضور الأميركي والفرنسي والبريطاني والمساعدة الإسرائيلية في مواجهة أولى مع جماعة الحوثي اليمنية.

وكانت جماعة الحوثي شنت في 17 يناير/كانون الثاني الماضي هجوما على مطار أبو ظبي، مما أعاد للأذهان هجمات سابقة شنتها الجماعة على الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وخلال عامي 2017 و2018، هدد قياديون في جماعة أنصار الله "الحوثي" بضرب منشآت حيوية واستثمارية في الإمارات وحذروا المستثمرين.

وقال زعيم حزب الله إن "المطبعين في الخليج يبنون آمالا من رمال وفي أحسن الأحوال من زجاج".

وحول المواجهة بين الحزب وإسرائيل قال نصر الله إن "العدو الإسرائيلي يحتاج الذهاب إلى حرب كي يوقف القوة الصاروخية لحزب الله". وتساءل: فهل هو جاهز للذهاب إلى الحرب؟

وشدد على أن القدرة البشرية والمادية للمقاومة في لبنان "تمنع العدو من التفكير في الذهاب لخيار الحرب".

وبخصوص جهود الكويت لتحقيق مصالحة بين دول الخليج ولبنان قال الأمين العام لحزب الله "لبنان دولة ذات سيادة لا يصح أن يأتي أحد ويملي عليه إملاءات".