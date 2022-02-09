في يومه الأول.. القضاة التونسيون: استجابة واسعة للإضراب وحملات لترهيبنا

أعلن القضاة التونسيون في اليوم الأول استجابة واسعة للإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاة، وسط تنديد الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية بقرارات سعيّد.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمايدي للأناضول إن هناك استجابة واسعة للإضراب -حسب المعطيات الأولية- في عدد كبير من محاكم الجمهورية، وفي أسلاك القضاء الثلاثة (العدلي والإداري والمالي).

وأضاف أن الإضراب في محكمة تونس العاصمة سجل نسبة استجابة أكثر من 80%، وفي منوبة (شمال) 100%، وأريانة (شمال) 100%، وفي صفاقس (جنوب) نسبة عالية جدا، و"بقية محاكم البلاد نحن بصدد جمع المعلومات عنها".

وكانت جمعية القضاة قد دعت إلى تعليق عمل المحاكم يومي الأربعاء والخميس باستثناء القضايا العاجلة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ورأت أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء يستهدف استقلالية السلطة القضائية، وأنّه محاولة لاستعادة صورة القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.

وندّد الحمايدي بما سماها الصفحات المأجورة، معتبرا أن القضاة يخوضون معركة شرف ودفاع عن استقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء، آخر حصون الديمقراطية وعماد دولة القانون.

وأكد أن جمعية القضاة ليست ضد إصلاح القضاء أو النقاش التشاركي بشأن وضع السلطة القضائية، ولكن هذا الإصلاح يحتاج إلى استقرار وحوار وطني واسع، ولا يمكن معالجة هذه المسائل بقرارات انفرادية مسقطة، وفق تعبيره.

وقالت روضة القرافي الرئيسة الفخرية للجمعية التونسية للقضاة "القضاء هو الضمان الوحيد المتبقي في هذه الفترة الطارئة التي يتولى فيها الرئيس السلطة التنفيذية أمام شعب لا سلطة له".

وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد الماضي أنه قرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيصدر قانونا أو مرسوما مؤقتا في هذا الصدد.

من جانبها، أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عزمها رفع شكوى للاتحاد العالمي للقضاة تطلب فيها تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث بتونس.

في حين قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان، مراد المسعودي، إن التحركات الاحتجاجية للقضاة ستتواصل، وسيُعلن في الساعات القادمة عن مزيد من الخطوات التصعيدية، وفق تعبيره.





موقف السلطات

في المقابل، شدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لسفراء "مجموعة الدول السبع" المعتمدين في تونس وممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها.

ووفقا لبيان الخارجية التونسية، فقد أشار الوزير إلى أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي، حسب تعبيره.

الوزير التونسي أكد أيضا أن حل المجلس لا ينطوي على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وأضاف أن الإجراء يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء، والنأي بالقضاء عن التسييس، على حد قوله.

تنديد واسع

في الأثناء، عبّرت جهات دولية عن قلقها من الأزمة في تونس، فعدّت الأمم المتحدة قرار سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء تقويضا خطيرا لسيادة القانون.

وحث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.

كما قال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.

وكانت باشليه قالت في بيان أمس الثلاثاء إن "هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، منها مضايقة أطراف فاعلة في المجتمع المدني".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل "تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- عن "القلق البالغ" إزاء القرار.

وبالتوازي مع التحذيرات الخارجية، تواصل التنديد الداخلي بقرار الرئيس، إذ أعلنت أكثر من 40 منظمة مدنية في تونس رفضها أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.